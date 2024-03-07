多方来助力 养老变“享老”

在浙江省丽水市青田县油竹街道居家养老中心，养老管家为老人佩戴智能手表，用于监测日常血压、心率。 新华社记者 徐昱摄

新年伊始，“银发族”收到政策“大礼包”。日前，国务院办公厅印发了《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（以下简称《意见》）。这是我国发布的首个支持银发经济发展的专门文件。

政策的出台给养老事业和产业发展带来哪些利好？银发经济带来了哪些新的发展机遇？科技创新如何赋能“老有所依”？代表委员们围绕“老”话题，积极建言献策。

政策发力守护“夕阳红”

国家统计局发布的最新数据显示，截至2023年，我国60岁及以上人口已达到29697万人，占全国人口的21.1%。

“我国已全面步入中度老龄化社会。如何提升老年人的获得感、幸福感、安全感，是全社会共同关注的话题。”全国人大代表，河南省社会科学院党委书记、院长王承哲说，《意见》具体提出了4个方面26项具体举措，为亿万老年人描绘了一幅安享晚年生活的幸福画卷。

“以需求为牵引，从‘关键小事’着力增进民生福祉。”在近日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会相关负责人介绍，《意见》围绕老年助餐服务、居家助老服务等老年人急需的7方面高频服务，分别提出操作性强的解决方案。同时，《意见》还提出扩大产品供给，培育潜力产业，强化要素保障等举措。

围绕“老”话题，各地也在不断推出新举措。各省区市的政府工作报告纷纷将积极发展养老事业和产业列入重点民生实事。

广东省政府工作报告提出，实施老年健康促进行动，大力发展银发经济，推动老年产品开发，开展“智慧助老”，帮助老年人跨越“数字鸿沟”；北京市政府工作报告提出，新建养老家庭照护床位2000张，新增农村邻里互助养老服务点240个、养老助餐点300个，提高养老服务从业人员专业化水平……

“既惠及民生，又开拓市场。”河南省洛阳市民政局党组书记、局长安占立说，在洛阳南峰园小区等800多个社区养老服务中心，“7元助餐服务”让老年人在家门口就能解决吃饭等问题。

银发经济孕育新机遇

“人人都会变老。老年人的当下需求，也将是年轻人的未来需要。”中国社会福利与养老服务协会理事会会长、复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶说，银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段作准备等一系列经济活动的总和，既包括老年阶段的“老龄经济”，也包括未老阶段的“备老经济”。银发经济涉及面广、产业链长、业态多元，涵盖一二三产业，孕育着新机遇，也必将催生新领域和新赛道。

“楼上居住、楼下就医，社区医养中心满足了相对健康的老年人的基本需求。但是，部分失能失智的老人更需要适老化产品、高端护理服务等。”河南省郑州市航海东路办事处富田社区居民徐先生介绍，他80多岁的母亲瘫痪在床，目前苦于找不到合适且专业的护工。

“当前，我国银发经济刚刚起步。基础养老服务不能有效满足老年人需要，特别是难以匹配以‘60后’为代表的‘新老年’群体。”河南省政协委员、郑州市航空工业管理学院经济学院院长郝爱民说，发展银发经济不仅可以满足老年人的需求，而且能够扩大内需，促进经济增长。

民有所呼，政有所应。近日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等有关负责人在介绍《意见》有关情况时指出，将培育养老服务新业态，发展智慧养老服务；推进适老化改造，持续落实“十四五”时期支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭居家适老化改造任务；引导外资投向老龄产业，不断优化银发经济的发展环境。

“发展银发经济不能忘了农村这一薄弱地区。与城市居民养老相比，农村地区特别是贫困群体的养老问题更值得关注。”全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮调研时发现，农村地区养老金缴纳比例低，养老环境和条件差。他建议，实行城乡无差别化养老政策，健全社会敬老公益机制。

数字技术牵挂老年人

叮铃铃……一阵铃声响起，河南省郑州市福华街社区卫生服务中心值班人员，点开了智慧康养云平台上的视频按钮。画面显示，一位老先生侧躺在沙发上，用手捂着胸口。“不好，老人患有高血压，得赶紧去现场处置。”值班人员焦急地说。

这是近日发生在福华街社区卫生服务中心的一幕。因为安装了适老化设备，医生及时到场诊治，老人转危为安。

“适老化设备可实现一键呼叫，室内24小时360度视频监测。智能穿戴设备可实现超过4个小时没有行动轨迹时自动报警，如果佩戴者长时间未归，平台也能收到报警信号。”卫生服务中心党支部书记宋利英介绍，数字技术已深度融入养老事业，但也存在一些问题，比如老年人对数字产品和服务接受程度低等。

要打破老年人的“数字鸿沟”，必须解决智能化产品和服务应用的难题。记者了解到，2023年底，工业和信息化部印发实施《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》，组织开展专项行动，对2577个老年人常用的网站和手机应用程序完成改造，推动5G视频客服、智能听新闻等一批新功能和新服务上线应用；组织制定移动终端、智能电视等产品的适老化标准，推动超过1.4亿台国产智能手机和智能电视适老化改造。近日，工业和信息化部还启动了“2024年数字助老计划”。

“人工智能技术为老年人群提供了安全守卫、家政护理、情感关怀。”全国人大代表、科大讯飞信息科技股份有限公司董事长刘庆峰连续3年在全国两会上关注适老化问题。他建议用智能化手段防止老年人出现意外安全事故，加快家庭护理机器人和陪伴机器人的研发进程，推动机器人进家庭；将科技适老列入国家发展战略，用人工智能技术提升老年人生活质量和幸福指数，助力健康中国建设。

中国区域经济学会副会长喻新安介绍，银发经济是实现人民美好生活、推动高质量发展和中国式现代化建设的重要支撑。根据规划，“十四五”期间，我国将完善养老服务体系，着重发展普惠型养老服务、社区嵌入式养老、互助性养老、医养康养、银发经济和智慧养老等领域。相信应对人口老龄化的“中国方案”，会让亿万老年人安享幸福晚年。