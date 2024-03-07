杨松委员：不断提高群众健康素养

【连线代表委员】

“我生长在农村，祖辈是农民。到农村去服务群众、回报乡亲，是我十分愿意做的事。”贵州省六盘水市钟山区委常委、区委办公室主任杨松委员表示，作为一名全国政协委员，如何让基层医疗卫生和教育事业发展得更充分，带给群众的幸福感、获得感更足，始终是他关心的话题。

今年的政府工作报告提出，“深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，筑牢人民群众健康防线”。杨松委员指出，医疗保险制度是关系到人民群众健康福祉的重要社会保障制度，更是全面推进乡村振兴和健康中国建设的重要内容。当前，基层医疗卫生服务体系不够健全、参保人员不能就近享受优质医疗服务，部分居民对医保政策的了解程度不深、健康意识薄弱等因素，影响了城乡居民的参保意愿。

“需要进一步优化城乡居民基本医疗保险征缴工作。”杨松委员建议，加强基层医疗服务队伍建设，配齐配强村级医疗服务队伍；完善城乡居民基本医疗保险筹资机制，合理引导参保群众预期，推动医保制度可持续发展；加强对城乡居民基本医疗保险的政策解读和公益性宣传，让医疗保险的实施范围、缴费方式以及好处家喻户晓，不断提升群众健康素养，使群众的参保积极性稳步提高。