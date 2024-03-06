加强行政审批中介服务规范管理，是优化营商环境的重要一环。建议加快研究制定相关条例，对行政审批中介服务从业规范、监督管理、行业自律等作出系统性规定；完善事项清单管理制度，提升行业监管统筹力度；加强线上数据互通互联，为完善信息公开、自主交易、信用评价、投诉受理及全过程监督等提供数据支撑。

——傅贵荣代表（浙江省余姚市委书记）

当前，合成生物制造成为各方竞相抢占的科技高地。建议组建高端智库，建立健全多元化资金保障机制，积极发挥国家融资担保基金体系作用，同时加强生物制造相关的生物安全和伦理风险研究评估，强化科学监管，加快制订相关行业标准，在保障人类和环境安全的前提下，促进生物制造产业可持续发展。

——舒晓刚委员（华中科技大学同济医学院副院长）

小流域不仅是大江大湖流域的基本单元，也是国土空间构成的基本单位。建议国家层面统筹资金，支持对小流域进行综合治理；以小流域为单元，整合流域内生态、产业、社会治理的各类项目，鼓励各类经营主体参与小流域治理，提高治理质效。

——田淑娴代表（湖北省赤壁市高质量发展研究院研究员、赤壁市娴子生态种养殖专业合作社理事长）

提升医疗卫生服务能力离不开创新药研发。建议医保部门进一步优化创新药谈判规则，分类制定价格和支付政策；研究推出支持创新药企业融资的专项工具和产品，加大对创新药企业的融资支持力度。

——史红平代表（四川省成都市人大常委会副主任、民建四川省委副主委）

（本报记者亓玉昆、强郁文、赵梦阳、杨俊峰、王永战整理）

《 人民日报 》（ 2024年03月06日 17 版）