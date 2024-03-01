国家卫健委：截至2023年9月全国每千人口托位数3.36个

国家卫生健康委员会副主任李斌29日在北京介绍说，截至2023年9月，全国每千人口托位数3.36个，提前完成年度目标。

当天，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍2023年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作有关情况。谈及完善和落实积极生育支持方面的措施，李斌指出，2022年7月，《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》提出了7个方面20项举措，形成了生育支持政策的基本框架。目前相关支持措施陆续出台，逐步实施。

李斌表示，在经济支持方面，3岁以下婴幼儿照护、子女教育个税专项附加扣除标准提高到每个子女每月2000元。21个省份在不同层级探索育儿补贴政策。

李斌介绍说，在服务支持方面，中央预算内投资35.2亿元，中央财政投入15亿元支持普惠托育。完善有关标准规范，命名了33个全国婴幼儿照护服务示范城市、75家全国爱心托育用人单位。截至2023年9月，全国每千人口托位数3.36个，提前完成了年度目标。

李斌表示，在照护支持方面，各省(区、市)普遍延长产假至158天及以上，超过半数的省份生育津贴支付期限不低于158天。

他还提到，在社会支持方面，各地各相关部门通过多种形式，逐步形成全社会关注生育、支持生育的良好氛围。

据当天的吹风会介绍，国家卫健委2023年办理的建议提案共1470件，代表委员的意见建议均认真采纳借鉴，按时办结。出台相关政策措施49项，有力推动了深化医改、健康中国建设等多项重点工作任务的落实，促进了完善生育政策、加强基层医疗卫生服务体系建设等问题的解决。