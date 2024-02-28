直播预告：带你了解视神经脊髓炎谱系疾病

视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）是一种罕见的、高复发、高致残的中枢神经系统自身免疫性疾病。该疾病主要损害视神经和脊髓，易出现视物模糊、瘫痪、疼痛、行走困难、头晕、呕吐等症状，好发于青壮年，女性居多，且会不断复发。2018年被列入《中国第一批罕见病目录》。

对于这种罕见的疾病，我们当前有哪些治疗方法？如何进行预防？2024年2月29日14：00-15：00，“人民好医生”客户端将邀请北京天坛医院、天津医科大学总医院、京津神经免疫中心主任医师施福东来到演播室，就视神经脊髓炎谱系疾病的相关内容进行分享，欢迎您收看！

专家简介

施福东，为天津医科大学总医院/北京天坛医院/京津神经免疫中心主任医师。致力于神经免疫疾病的诊断、治疗、研究和转化。在瑞典Karolinska学院，美国The Scripps, Barrow完成博士、博士后和临床教育。在Lancet Neurology, Cell等发表文章225篇，获得中外发明专利20余项。任中华医学会神经病学会神经免疫组组长，泛亚多发性硬化治疗和研究（PACTRIMS）核心成员和前学术委员会主席, Science Translational Medicine编委。

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