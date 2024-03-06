如何通过亲子阅读提升孩子语言能力？

孩子已经上了幼儿园，但是相比班里其他孩子，语言表达能力比较弱，描述物品、事件都比较困难，该如何帮助孩子提升语言能力？

专家观点

东城区春江幼儿园教师、家庭教育指导服务师刘蕊：幼儿期是孩子语言发展的关键期和最佳期，在此期间如果给孩子创设一个有利于发展的语言环境，给予孩子正确的语言教育，就会给他们今后的语言发展奠定良好的基础，而亲子阅读是一种提高幼儿语言表达能力的有效途径。

在亲子阅读时，孩子不愿意表达、表达能力较弱可能有多种原因：孩子专注力较低，对阅读不感兴趣；孩子看不懂图中内容，从而不知道怎么去表达；亲子阅读中，家长不知道怎么引导孩子进行亲子互动；选择绘本时，家长过多关注文字上的描述，不了解孩子的心理，导致理解不了故事内容，不愿表达自己的想法。

遇到这种情况，家长可以尝试以下几种方法：

一是营造良好的阅读氛围，提升孩子阅读兴趣。家长可以为孩子准备一间独立的书房或图书区域，创造安静不受干扰的读书空间，进行亲子共读，培养孩子的阅读兴趣。

二是通过有效提问促亲子阅读。提问可以引导孩子对绘本的角色、动作、情节内容等进一步观察、猜测，帮助孩子产生对绘本的独特理解，同时家长要及时给予回应，鼓励孩子参与绘本阅读的积极性。

三是精选绘本进行有效亲子阅读。各年龄段孩子阅读水平不同，家长要有针对性地为孩子精选绘本。小班孩子可以选择画面内容简单、画面鲜艳的绘本，便于孩子看懂。到了中大班孩子有一定的阅读基础，绘本情节可以稍丰富，选择迷宫绘本或探险类的绘本。

亲子阅读能够帮助孩子开启心灵成长之旅。在这个过程中，不仅可以培养孩子的语言能力、阅读习惯和思维能力，家长还能够与孩子建立更紧密的关系，引导他们进行深度思考和情感表达。让我们一起走进亲子阅读的世界，为孩子打开一扇通往智慧和快乐的大门。