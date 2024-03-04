惊蛰：饮食应少酸多甘 养生宜护肝健脾

惊蛰是二十四节气中的第三个节气，旧时曾称“启蛰”，是仲春之始。时至惊蛰，阳气上升，气温回暖，春雷乍动，雨水增多，万物生机盎然。此时，人体的肝阳之气渐升，阴血相对不足，所以养生要注重顺应肝木升发之性，同时适当滋阴，使自己的精神、情志、气血也如春天一般舒展畅达。

那么，如何适应惊蛰气候的变化来养生，从而减少疾病发生？在生活中又有哪些注意事项？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·惊蛰篇）》为您解答。

饮食：少酸多甘

肝主春，与春气相通应。惊蛰与春分同属仲春，此时肝气旺，肾气弱。根据五行相生相克理论，肝木气旺，则易克伐脾土。“肝其味酸，酸入肝”。酸性食物食用太过则易致肝气旺而抑制脾胃功能。故在饮食方面，此时应少食酸味食物以防止肝气过旺，多食甘味食物以滋补脾胃。需要注意的是，甘味食物除通俗意义上的甜味食物之外，还包括具有滋阴润燥、补气养血健脾之效的其他淡味食物，比如山药、大枣、大米、小米等。民间有“惊蛰吃梨”的习俗，梨性寒味甘，有润肺止咳、滋阴清热的功效。

由于现代人生活习惯的改变，运动少，吃得多，导致肠胃周围有大量脂肪堆积。“肥人多痰湿”，春之阳气升发，易导致体内痰湿化热。因此，应清淡饮食，多食膳食纤维以清解里热，如梨、荸荠、芹菜、莴笋、黄瓜等。另外，惊蛰后，时令野菜多，大多营养丰富，可适当多吃，如荠菜、苦菜、马兰头等。

衣着：适度增减

惊蛰天气冷暖交替，尤其是晚上和中午温差大，应根据天气变化，适时、适度增减衣物，适当“春捂”，以防“倒春寒”。“春捂”应该适度，最好的方法是：外出携带薄外套，根据温差变动，随时增减衣物。尤其是头颈、耳鼻、手腕、腰腹、小腿这几处，要着重保暖。

老年人和其他抵抗能力较弱的人群，更需要做好保暖，谨防呼吸道疾病、心脑血管疾病的发生。

运动：踏青出游

惊蛰期间，春暖花开，空气清新，适宜进行空气浴、日光浴，以吐故纳新，调和呼吸，使阴阳协调，气血冲和，让人心安神宁，肢体舒展，从而达到养生的目的。

惊蛰节气，自然界呈现复苏之势，人体各脏器的功能还未恢复到最佳状态，特别是关节和肌肉还没有得到充分的舒展，因此不宜进行激烈的运动，可以选择散步、慢跑、八段锦、太极拳等比较和缓的运动方式。趁惊蛰阳气升发之际，到旷野郊外放风筝也是不错的选择，可以在享受大自然美景的同时，使身体各部位得到锻炼，促进新陈代谢。

心理：调畅情志

春季肝阳上亢，情绪易急躁，可能会出现痤疮、怕热汗出、头痛头晕、失眠多梦、中风和精神疾患等症状。同时，思虑不安、妄动肝火，横逆犯脾，也会影响脾胃运化功能，从而出现腹胀、反酸等消化不良的症状。

此时，我们要重视调畅情志，保持心胸开阔、乐观开朗的心态，力戒焦躁、抑郁等不良情绪，以防止疾病发生。天气渐暖，阳光和煦，我们的身体也如蛰虫般充满活力，应多参加一些有益身心的户外活动。

（本文由北京中医药大学东直门医院老年医学科主任朱海燕，北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科主任、教研室主任闫占峰，北京中医药大学东直门医院（通州院区）周围血管科二区主任李友山进行科学性把关）

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