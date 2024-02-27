培育新型婚育文化、厚植医学人文精神 3部门联合发文

人民网北京2月27日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，为进一步加强新时代卫生健康文化建设，更好地增进全体人民健康福祉，近日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合印发《关于进一步加强新时代卫生健康文化建设的意见》（以下简称《意见》），共计8个方向，19项具体要求。

围绕培育新型婚育文化，《意见》提出，开展家庭家教家风宣传教育，推进新时代幸福健康家庭建设，选树一批幸福健康家庭典型，讲好新时代美好爱情、幸福婚育、和谐家庭故事。开展适龄婚育健康教育，宣传优生优育、生殖健康、科学养育知识。弘扬中华民族传统美德，尊重生育的社会价值，提倡适龄婚育、夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习。加强对年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引导，培育新型婚育文化。

就强化医疗卫生机构文化建设，《意见》提出，坚持人民至上、生命至上的根本立场和公益性的价值导向，加强医疗卫生机构文化的传承和阐释，以文化人，厚植医学人文精神。发挥院训、院徽、院歌等积极作用，凝练管理和服务理念、目标、发展战略等，展示体现医疗卫生机构发展历程的重要资料、病案及实物，讲好新时代医疗卫生机构服务人民健康的故事。以中医药文化涵养中医药行业发展，深化中医医疗机构、其他医疗机构中医科文化建设。

《意见》还强调，要高水平建设文化传播传承阵地。巩固传统文化传播阵地，结合健康城市、健康县区等建设，促进卫生健康文化融入公共空间。积极挖掘行业内外资源，推动建设健康类博物馆、陈列馆、教育馆等，组织专题展陈和体验活动，促进科学技术与中华优秀传统文化中的健康理念互动融合，用先进技术手段赋能，打造卫生健康文化传承推广载体。