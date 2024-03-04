广西加强医疗护理员规范管理 解决就医陪护民生“痛点”

2024年广西壮族自治区人民政府为民办实事工程项目——加强医疗护理员培训和规范管理工作近日启动。广西进一步加强医疗护理员培训和规范管理的实践探索，民众俗称的“护工”这一群体将转向职业化、专业化、标准化、规范化发展。

据广西有关调研结果显示，随着人口老龄化进程加速攀升，民众对医疗陪护服务有日益增长的多样化、多层次、高质量需求，囿于市场供需的不平衡，传统“护工”佣金过高、资质不全、专业化程度有限、服务质量参差不齐、存在较大的安全和纠纷隐患等问题逐渐暴露，日益成为民众就医“痛点”。

相关数据显示，广西医疗护理员存在非常大的缺口，目前医护比为1：1.4，如需达到高质量医疗服务，医护比需达到1：4至1：5。截至2023年底，全区各级医疗机构现有床位约35万张，但实有在岗医疗护理员仅约4万人。

聚焦民众“急难愁盼”，广西有关部门成立工作专班开展走访调研，探索该项工作的创新办法。广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区卫生健康委员会等多部门联合印发了《加强医疗护理员培训和规范管理试点方案》(以下简称《试点方案》)。

《试点方案》对医疗护理员在从业管理、培训管理、使用管理、服务管理、监督管理等层面均作出明确规定。

其中，广西将在有较好工作基础的15家医疗机构先行先试、系统推进，引导陪护服务机构使用持有病患陪护专项职业能力证书的医疗护理员从事相应工作。广西壮族自治区财政将安排就业补助资金1500万元(人民币，下同)，补助15家试点医疗机构各100万元，用于医疗护理员培训、鉴定、师资培训等支出。

《试点方案》明确通过完善政策支持、强化技能培训、加强行业监管等措施，推动行业企业、社会组织、医疗机构、职业院校、培训机构共同参与，引导社会投入，激发市场活力，以比现行市场价格要低或者持平的价格，扩大服务供给，提高服务质量，促进护理服务业高质量发展。

既不额外增加患者负担，又不降低从业人员收入，这是《试点方案》的另一大亮点。如何守住这两条底线？《试点方案》中，患者自愿选择是否购买服务、服务模式公开透明、服务项目明码标价、服务质量实行星级评定、职业技能等级认定、鼓励陪护服务机构建立线上点单平台等系列要求，给予了明确的答案方向。

据悉，广西此项试点工作力争在今年底前形成可复制、可推广、能持续的试点经验，在全区稳步推广。到2025年底、2026年底，计划在全区县级以上医疗机构的推广覆盖面分别不低于50%、80%。

“待试点形成成熟模式后，我们还考虑逐步向养老护理、母婴护理等行业拓展推广，更好地解决‘一老一小’民生难题。”广西壮族自治区人力资源和社会保障厅农民工工作处处长王永国说。