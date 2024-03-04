如何科学防范生活噪音？专家答疑

3月3日是全国爱耳日。与工业、建筑施工噪声相比，社会生活中的噪音容易被忽视。生活噪音的来源有哪些？如何科学防范？日常怎样做到科学爱耳用耳？记者采访了陆军军医大学西南医院的相关专家。

“从物理学角度讲，噪音是一种紊乱、断续或统计上随机的声振荡，是声源做无规则振动时发出的声音。”陆军军医大学西南医院耳鼻咽喉科主任钟诚介绍，生活噪音包括使用耳机音响等各种播放器、儿童玩具、打击乐器或在娱乐场所、庆祝活动中所产生的噪音。与其他噪音相比，该类噪音的损害特点是长期累积、渐进性加重，不仅损害人的听力，严重时还会刺激心血管、消化、神经等系统，造成血压升高、心率加快、消化不良、失眠等问题。

专家指出，防范生活噪音，首先要养成科学的用耳习惯。“人持续暴露于85分贝及以上噪音超过8小时就有可能发生永久性听力损伤。”钟诚说，当长时间暴露于高强度噪音环境时，要及时采取佩戴耳塞或耳罩等防护措施。在使用耳机时要合理控制声音大小和聆听时间，做到三个“60”，即不超过60分贝、不超过总音量的60%、连续使用时间不超过60分钟。耳机使用时间达到60分钟后，建议至少休息30分钟再继续使用。

专家提醒，防范生活噪音还可以尝试在家中营造一个安静的环境。“数据显示，音量放大的电视机、收音机、录音机的声级可达60至70分贝，电风扇为42至70分贝。”钟诚说，同类设备通常功率低则噪声小，在购买家电时可以货比三家。此外，家用电器尽量不要集中放在一个房间，除定期保养和除尘外，到使用年限后要及时更换。装修时多用“软包装”，如墙纸、厚棉布窗帘、地毯、布艺沙发等也可以起到隔音效果。

钟诚说，噪声性听力损失通常初期不易察觉，定期进行听力筛查有助于尽早发现听力损失，如感觉听力明显下降，需及时前往医院就诊。