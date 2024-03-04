清明团子即将登场 中式糕点传统节日迎来“高光”

每到传统节日，中式糕点就迎来了舞台“高光时刻”。清明团子、端午节粽子都将成为今年春季中式糕点的新热点。

中式糕点作为药食同源的食品，补养优势和低糖、低脂的特点成为优势。随着新中式养生潮流盛行，中式糕点行业将朝着高端化、多样化和精细化的方向发展。来自艾媒咨询的数据显示，青年群体是中式糕点消费的主力军，他们每月的购买频率集中在1至6次。

“一团在手，春天我有。”清明团子已经做好“登台”准备。数家已经推出新品团子的品牌主推馅料几乎都有豆沙、抹茶、黑芝麻等口味。调查显示，对于中式糕点来说，不管“外表”怎么变化，“内里”的红豆味、桂花味和芝麻味一直是被国人偏爱的口味。并且，人们选购中式糕点时，口味和味道是最重要的考量因素，占据了58.4%的比例。然后是产品质量和价格，分别占据了超过四成的比例。人们还关注产品的大众喜爱度和品牌知名度，占据了超过三成的比例。

“拒绝网红大爆款，送爸妈就得装个点心匣子。”今年春节期间，不少年轻人将红绳打包、包装略显朴素的点心匣子当作了“新年货”。数据显示，70.8%消费者购买中式糕点当零食，悦己自享为其核心消费场景。随着礼赠场景日常化和礼赠对象多元化，中式糕点凭借“颜值”“仪式感”等被更多人选择。此外，中式糕点依托国潮文化出圈，“国潮”“IP联名”已成传统老字号及新锐中式糕点品牌“破圈”利器。

值得关注的是，国内消费者对中式糕点品牌有较强的认同感，近九成受访者购买带有品牌的中式糕点，其中超五成人喜欢尝试多个品牌。不过，目前中式糕点品牌较多，但知名度高的品牌较少，可替代性较强。并且，行业受到网红经济的影响较大，还需要企业不断提升品牌力。