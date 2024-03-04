今年底力争80%以上新生儿在出生当年参保

本报北京3月3日电 （记者孙秀艳）国家医保局等五部门日前发布《关于开展儿童参加基本医疗保险专项行动的通知》（以下简称《通知》），要求加强部门联动，建立沟通协作机制，切实提高儿童参保率。力争到2024年底，80%以上新生儿在出生当年参保；到“十四五”期末，儿童参保率稳中有升。

国家医保局有关负责人表示，我国城乡居民医保制度建立以来，儿童参保人数稳中有升，2023年参保儿童为2.56亿人。儿童参保人数的稳步增长，为保障儿童健康权益发挥了基础性、兜底性作用。

但同时，也存在新生儿参保手续多、流程长，少数家长参保意识不强、个别城市对常住儿童参保户籍限制尚未完全放开等问题，需要进一步凝聚共识，形成部门合力，推动儿童参保水平进一步提高。为维护儿童的医疗保障权益，国家医保局会同教育部办公厅、国家卫生健康委办公厅、国务院妇儿工委办公室、全国妇联办公厅，研究起草了《通知》。

据介绍，《通知》坚持目标导向。着眼于实现《“十四五”全民医疗保障规划》提出的每年95%以上参保率目标，明确提出力争到2024年底，80%以上新生儿在出生当年参保。到“十四五”期末，儿童参保率稳中有升。同时，坚持服务导向。在保持儿童参保政策相对稳定的前提下，重点优化新生儿童参保流程，简化参保登记环节，改进服务，有针对性提出工作要求。

《通知》还从加大儿童参保动员力度、优化新生儿参保流程、协同优化参保政策和医疗服务供给、加强部门数据共享、加强督导落实等方面对专项行动作出部署。

这位负责人表示，国家医保局将会同教育部、国家卫生健康委、妇儿工委、妇联等部门指导并督促各地相关部门按照《通知》要求开展好儿童参加基本医疗保险专项行动，切实提高儿童参保覆盖水平，保障儿童参保权益，维护儿童健康。

《 人民日报 》（ 2024年03月04日 18 版）