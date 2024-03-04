开展全民健身 实现全民健康（强国建设 砥砺前行）

随着第十四届全国冬季运动会成功举办，各地群众参与冰雪运动的热情持续高涨。

“近年来，身边的冰雪场地设施越来越多，更多人走上冰场、雪场。当年申办北京冬奥会时的畅想，如今都变成了现实。”全国政协委员、我国首枚冬奥金牌获得者杨扬说，“要做好‘冰雪+’大文章，推动冰雪产业高质量发展。”

体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强，国运兴则体育兴。习近平总书记高度重视体育强国建设，强调“加快建设体育强国，就要坚持以人民为中心的思想，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，落实全民健身国家战略，不断提高人民健康水平。”

把体育融入14亿多人民的美好生活中，是坚持以人民为中心的重要体现。

从浙江杭州亚运公共体育场馆假期不打烊，到天津积极培养基层和乡村社会体育指导员；从新疆阿勒泰风光旖旎的滑雪场，到福建福州充满科技感的空中森林步道，体育强国建设让人们体会到实实在在的获得感、幸福感。

体育强国的基础在于群众体育。习近平总书记深刻指出：“从体育强国到健康中国，人民的健康、人民的体质、人民的幸福，都是一脉相承的。这是全面小康、全面现代化的题中之义。”

“随着全民健身向项目化、竞赛化、户外化、生活化方向发展，要推动城乡健身设施从‘有’向‘优’转变，让群众关心的‘健身去哪儿’问题，有更加清晰、多元的答案。”全国政协委员、北京体育大学中国体育政策研究院执行院长鲍明晓说。

鲍明晓委员在调研中发现，技术赋能是推动全民健身的重要抓手。一些城市推出了专门的“健身地图”，群众可以通过手机应用查询周边健身场馆的分布位置，实现一站式预订、支付、导航等功能，大大方便了健身需求。

截至2023年末，全国体育场地总数459.3万个，越来越多的体育场馆免费或低收费开放。高架桥下建起运动公园，废旧厂房变成体育园区，“15分钟健身圈”遍布城乡，“村BA”打响知名度，全民健身的氛围日益浓厚。

体育锻炼要从小抓起。“让孩子们跑起来”“要长得壮壮的、练得棒棒的”“体育锻炼是增强少年儿童体质最有效的手段”……习近平总书记的殷殷嘱托，牢牢印刻在广大教育工作者和孩子们的心中。

新学期一开始，山东菏泽单县一中的排球训练场上，击球声、呐喊声此起彼伏。近些年，单县一中将排球课作为增强学生体质、推进体教融合的抓手，排球成为学生争相参与的体育运动。

全国人大代表、单县一中排球队主教练樊董伟说：“健身是一种习惯，学校要完善评价体系，加强督促落实，让体育锻炼成为孩子学习成长的‘标配’。”

体育是健康生活的重要内容，健康是伴随一生的宝贵财富。代表委员们表示，加快建设体育强国，要紧紧围绕满足人民群众需求，进一步构建更高水平的全民健身公共服务体系，把体育健身同人民健康结合起来，把弘扬中华体育精神同坚定文化自信结合起来，为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。

《 人民日报 》（ 2024年03月04日 02 版）