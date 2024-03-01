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为什么年轻人也会得带状疱疹？会传染吗？

2024年03月01日09:08 来源：人民网

编者按：近日，在社交媒体平台上，带状疱疹年轻化的话题受到网友的关注。在很多人印象中，带状疱疹属于老年病，为什么年轻人也可能会得？如果得了带状疱疹应该怎么办？

(责编：乔业琼、吕骞)




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