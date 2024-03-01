扎根基层 加强青少年健康服务（筑梦现代化 共绘新图景·代表委员履职故事）

“入冬的时候，看到诊室里打着吊瓶的小朋友，我真是心疼。”全国政协委员、辽宁省阜新市第二人民医院（妇产医院）院长张丽丽告诉记者，在过去一年的调研中，青少年健康问题是她关注的重点。

为了更多了解青少年健康情况，张丽丽走进学校、家庭、教育部门了解青少年体育锻炼时间、相关设施建设、教室的容纳人数等情况。今年春节期间，她还到医院同医护人员和患者交流，特别询问了大家对青少年健康问题的建议，进一步完善今年关于加强青少年健康服务的提案。

担任全国政协委员以来，张丽丽虽然工作繁忙，却不敢懈怠。走基层、问需求、写提案，她持续关注医疗卫生服务体系建设，围绕医院高质量发展和提供更有温度的医疗服务建言献策。她积极参加政协组织的调研、视察等活动，广泛听取社会各界的意见建议，结合个人思考撰写提交提案和建议10件，反映社情民意。

“课间活动时间难以保障，课余运动时间缩短，这些都是造成肥胖儿童增多的原因。”张丽丽在今年的提案中建议，针对当前青少年健康现状，应该加强顶层设计，构建政府主导，集家庭、学校、社会于一体的青少年健康服务体系，增加学生体育锻炼时间，合理安排提供兴趣爱好班，增强青少年体质。

“我一定不辜负群众对我的信任，认真履职，不断提高自身素质，多听多想、多走基层，通过我的提案切实为群众办实事、做好事、解难事。”张丽丽说。

记者手记

创新思路 送医上门

除了针对青少年健康问题调研走访、提案建议，张丽丽还忙着推进互联网医院的建设。针对一些行动不便的群众到医院就医困难的问题，她倡导“网上下单，医院上门服务”模式。“作为医生，我更了解患者的难处，我努力的目标，就是把服务做到群众心坎上。”

“反映群众心声，是我作为全国政协委员的责任。”在张丽丽看来，全国政协委员是一座联系群众的桥梁，群众的认可，就是对自己付出最大的回报。

《 人民日报 》（ 2024年03月01日 06 版）