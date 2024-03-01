遇到邻居噪声扰民怎么办？看看他们有什么招？

编者按：终于又要到周末了，想好怎么安排你的休息日了吗？是不是想要先宅家睡到自然醒？不知道你有没有过大好的周末时光却被楼下的施工声、汽车的噪声、孩子的嬉闹声破坏的经历？其实，这个问题也算是国际性的生活难题。尤其是来自邻居的噪声会给我们造成很大困扰，不仅被吵醒，还会影响心情、给身体带来不适。

不论是身居国内还是国外，相信大家多多少少都有过被噪声滋扰的经历。关于这个不太好处理的难题，本期让我们看看几位作者在邻居噪声问题上都发生过哪些故事，不同的国家对噪声处理又有什么规定呢？

在英国，受到噪声滋扰如何维权？

大家都知道英国人的啤酒文化、足球文化、Party文化，许多人一旦酒精上头，或是看足球比赛看到兴奋点等等，就难免情绪不受控制，或大声嚷叫，或随着音乐跳动歌唱。嬉笑怒骂，在本就喧闹的白天里对大家的日常生活不会有过多的影响，但到了夜深时分，当整个城市安静下来时，这些声音就显得格外刺耳，会在很大程度上影响到大家的休息及第二天的工作或学习状态。

任何时段的噪声都可能被判定为滋扰

首先，我们先从英国的法律层面了解一下英国对于滋扰的定义。

滋扰分为私人滋扰和公共滋扰。私人滋扰侵犯了不动产的权益。它包括对原告正常使用土地的严重干扰。私人滋扰通常是噪声、气味，或对其财产的侵占、实际损坏等。滋扰可以是不作为，也可以是主动的行为。

公共滋扰则是指对大众造成严重危害，从2022年起，公共滋扰主要是针对个人参加游行示威活动。与滋扰相关的法律分别是：案例法范畴和成文的法律法规或者侵权法和刑法。

1.案例法范畴

滋扰属于侵权法的范畴，由于英国很多法律不是写下来的法典，而是沿袭之前的案子的判罚结果，这种方式被称为案例法。属于侵权法范畴的案件，基本都是沿袭之前的案子来判。

2.成文的法律法规

除了案例法，和滋扰最相关的法律条文是1990年颁布的《环境保护法案》。这个多用于刑法。所以，滋扰可以去民事法庭以侵权法来起诉对方，也可以去刑事法庭来起诉对方。

具体到噪声滋扰，无论是发生在白天还是晚上，任何时段的噪声，都有可能算得上是滋扰，当然不同时间段，以及不同地理位置，判断是否构成噪声滋扰的标准并不一样。发生在午夜的噪声更容易被判定为滋扰。

处理噪声滋扰问题是费时、费力、费神的过程

第一次发生噪声滋扰，可以与邻居打个招呼，私下解决。

第二次，同一个人/同一户人家中发生同样的噪声滋扰的情况，则可以投诉到地方委员会。尤其是针对发生在午夜的派对，大部分地区的地方委员配备有夜间值班人员，会立刻过来要求对方停止滋扰。不过有些委员会却没有这种干预机制。

至于警察，一般情况下，若发出噪声的群体没有吵架、打架等行为，警察不会出警。所以这就导致有些城市的居民，在遭遇午夜派对的时候，如果私下劝说无效，就只能自己忍受。

而没有夜班制的委员会，会在接到市民投诉后，在工作时间内处理。一般情况下，委员会会给制造噪声的人发去书面通知。也会通知投诉的人，安装噪音监控App。

在委员会介入处理后，若噪声滋扰继续，他们则会采取进一步行动。

一般情况下，工作人员会登门亲自查看噪声情况，或者安装一个记录仪。如果工作人员几次劝说后，噪声制造方依然不改，委员会则有权给对方一个“噪声消除通知书。“若噪声制造方不遵守这个通知书的内容，就会被罚款。

虽然这看起来像是一条光明大道，但是走起来却没那么顺畅。

由于委员会噪声滋扰的处理时效是3个月，但若遇到狡猾的邻居，他们则会在第一次收到通知的时候就“偃旗息鼓”，等待3个月，等处理时效一过，便又开始闹腾了，于是之前所有努力都白费了，一切又重新回到原点。

那么是不是就没办法“治”这些人了呢？

还有一种办法，是诉讼途径，分为民事诉讼和刑事诉讼。可以尝试到郡法院或者高等法院起诉，以侵权法来告对方，胜诉后，你将能拿到一个噪声消除令，以及赔偿。目前对于噪声滋扰造成的精神/心理创伤的赔偿。

也可以把对方告上裁判法院，是英国式法律制度之下的最初级的刑事法院，负责裁判较轻微的罪行，以违反环境保护法来起诉。

如果胜诉，则可以拿到法庭的噪声消除令，同时法庭有可能对对方罚款；或者在违反噪声消除令的时候罚款。一旦被罚款，是会留下犯罪记录的。

一般来说，把对方告到裁判法院可以自己搞定，但如果告到民事法庭，则会产生比较高昂的律师费。

在对付噪声滋扰的过程中，请注意记录发生时间、时长、什么原因产生的噪声、对自己的影响，以及分贝数（虽然这个不是判定是否是滋扰的关键），以及记得录音取证。

房东和租客等不同身份的住户有不同途径可以寻求帮助

如果你是承租人，在进行例行投诉到委员会的操作后，还可以联系你的房东，也就是土地的永久拥有者，房东有义务帮你处理噪声滋扰，如果房东不作为，你可以把房东投诉到住房监察员办公室。

如果你投诉成功，房东将需要赔偿。住房检察员办公室的网站上也有针对噪声扰民的调查研究，以及具体的赔偿案例。

如果制造噪声的是你邻居的租客，那么你可以投诉到他的房东那里去。从侵权法上来说，房东有责任管理好自己的租客，不对邻居造成滋扰。如果房东不履行好这份职责，虽然你无法在地方法院上起诉他，但是你可以尝试在民事法庭上在侵权法的范畴内起诉他。

如果开派对制造噪声的家庭中有孩子，还可以同时将这个情况报告给社工，他们会出面维护孩子的权益。

除此以外，对于十分过分的房东，可以把他举报到委员会，他们有权把不作为的房东告上法庭，申请禁制令。这将能够直接禁止房东出租这套房子，或者委员会来接管出租事宜，当然收入也是委员会的。

英国一些民众对噪声滋扰的态度有些“扭曲”

许多人可能不了解，噪声滋扰也是反社会行为的一种。2023年初，英国政府发布了反社会行为治理计划。虽然相关的法律法规有了，却架不住部分地方政府和警察的不作为。

某网站上有一位英国老太太讲述了自己遭到邻居的噪声滋扰长达30年之久的经历。

这位老太太所经历的已经不仅仅是噪声困扰了，完全是反社会行为。警察本应该及早向法庭申请禁令。但显然，过去30年警察啥也没做。

我也听说过很多案例，被滋扰的人深受其害，而漫长的投诉、诉讼过程又加重了受害者的心理负担，所以很多人选择卖房、搬家。

但从我个人的经验来说，英国一些民众对噪声滋扰的态度，尤其是午夜派对的态度，有点扭曲。比如许多人认为，既然睡不着，就加入他们吧。但是对于第二天要上班、上学的人来说，邻居的一次通宵派对所造成的睡眠剥夺，对受害者的身心健康都会造成不小的损害。特别是对于那些脆弱的人，比如老人、小孩、病人，尤其是有心理疾病的人，心悸、头疼、焦虑、抑郁会接踵而至。

更何况，能通宵派对的人，肯定不会通宵一次就善罢甘休。若再加上委员会和警察的不作为，纵容了他们，那么他们会一次又一次地通宵。这将导致受害者请假，看家庭医生，无形中不仅给NHS（国民医疗服务体系）增加了负担，也降低了社会的生产效率。 甚至导致受害者休病假在家，拿病假福利，更是加重整个社会的负担。

英国近几十年还有哪些和噪声有关的法律

一、1996年颁布的噪声法阐述了晚11点到早7点之间的噪声，委员会需要如何处理。我觉得这条法律需要更新了，噪声受害者需要的是立即处理。

二、1994年颁布的审判与公共秩序法主要阐述了晚上在露天的条件下，在20人或超过20人的聚会中大声播放音乐，警察是要去驱逐的。

这两条法案阐述了晚上9点后禁止在街道上使用音响设备播放音乐的规定。 文/Min

邻居太吵了不想忍？在法国你可以这样“拿捏”他

邻里之间的噪声问题一直是长期存在的敏感话题，相信很多在法国居住过的人都深有体会，常常因为邻居太吵了而备受折磨。根据法国有关部门的数据，将近三分之二的法国人深受邻里噪声的毒害。

刑法中明确邻居有重复、强烈且持续不断的声音就算违法

法国法律规定，无论节假日还是工作日，晚上10点到早上7点，出现任何过量分贝的声音都视为噪声。

法国的刑法第R623-2条也明确写出，当邻居制造的声音具有重复、强烈且持续不断的这些特质时，他们就已经违反了法律。

在法国遇到制造噪声的邻居应该怎么办？

第一步：直接叩响邻居的大门，友善地进行提醒。俗话说，伸手不打笑脸人，如果你话说得足够友善，表现出适量的大度，对方也就不好意思反驳你。虽然说被噪声影响的是我们，但为了不制造多余的麻烦，劝大家还是忍一时风平浪静。

法国城市规范部门曾表示，和平谈判的方式是有效的，可以解决90%与噪声有关的争议。

第二步：如果你的邻居是个非常强硬的对象，无论你怎么说就是无动于衷的时候，你可以给他们寄一封信，注意是挂号信，能收到回执的那种，以防日后真的要对簿公堂时能拿出一份证据来。

信的内容无非也是好意劝说他们不要制造过多噪声，同时也告知一下公寓管理员，让他知晓此事。而且最好集合一下其他的邻居，因为噪声这么大，影响的肯定不是你自己。在多人的压力下，相信邻居肯定会有所收敛。

最后一步：在经历了前两个阶段，依旧不予配合的硬茬邻居，非但不会有所收敛，还会因为你的劝说将噪声制造得更大，这时候只能选择报警+上法庭了。

不堪噪声时可报警甚至能开出上百欧元的罚款

报警是最有效率的方法，只要邻居在晚上10点到早上7点制造噪声，都可以直接给警察叔叔打电话。警察叔叔会给他们开出68-180欧不等的罚款。

至于上法庭，还要深思熟虑，做好准备工作。我们要在邻居制造噪声时用手机或其他方式录下来，加上第二阶段寄过的回执信，与噪声制造者交谈时的录音和向警察举报的证明等等。当然，除了这些证据，我们还需要了解各个地区的法律法规文件。

但是安心啦，大多数的噪声问题，前两步就能解决个八九不离十，毕竟谁都不想天天往法院跑。文/MM

在对噪声无比严格的德国，婴儿半夜哭闹算扰民吗？

噪声污染与空气污染、水污染并列当今世界三大环境公害。德国是个对噪声特别不能容忍的国家，自从上世纪中叶起，就陆续出台了很多防治噪声污染的法律法规。

“休息时间”内居民须保持安静其间放音乐超35分贝也算噪声

在德国，每天22：00-次日6：00是所谓的“休息时间”，居民必须要保持安静，不然小心邻居一个报警电话打过去，警察分分钟找上门来。

以下这些行为都是不被允许的：开派对、演奏乐器、放音乐超过35分贝、大声交谈或吵架、使用电气电动设备（比如除草机、吸尘器、钻孔机）、狗狗乱叫……

虽然德国关于噪声的规定很严格，但确实有一个例外。

没人能剥夺婴儿哭闹的权利婴儿哭闹被认定为“自然声”

婴儿才不管你什么休息时间，他们只认自己的时间——不管是午夜还是清晨，都有可能响起他们划破天际的哭声和喊声，穿透耳膜，直达灵魂。很多新手父母担心会因此跟邻居闹矛盾，甚至被房东以此为由解约。不过，在德国这种担心是多余的。

虽然各联邦州的规定不尽相同，但无论在哪儿，婴儿的哭闹都不受“休息时间”的限制。不管他们什么时候哭，不管他们哭得多大声，居民都必须接受和容忍。

婴儿的哭闹被认为是一种与年龄相符的、暂时性的行为。他们真的控制不住自己，他们的父母通常也无能为力。

不只是婴儿，根据德国《联邦排放控制法》，婴幼儿和儿童制造的噪声对环境无害，在法律意义上并不被认为是噪声，而是属于自然声，因此不适用任何噪声管理条例。

当然，德国各地也曾发生过多起投诉儿童吵闹的案例，不过法律大都站在孩子和父母这一边：

其中金句频出，比如“公寓不是修道院，小孩也不能像小狗一样被拴着”“你不能指望有一个按钮，按下去就可以让孩子安静”……

德国社会对婴儿和儿童很包容还为父母提供各种便利

2018年，柏林一幢公寓楼里，有人因为邻居家14个月大女婴哭闹而报警。孩子的父母为此很生气，以孩子的名义写了一封公开信：

亲爱的邻居你们好！

我叫××，4月中旬搬来的。

我现在14个月大了，这两个星期刚开始走路。有的时候不怎么顺利（我想我的脚太大了），我会摔跤然后哭起来。有的时候我心情很糟糕，想大声喊出来。比如我一点也不喜欢换尿布，所以我才会发脾气。

不过，我对此一点也不担心，因为根据很多法律，我想叫多大声都可以！这几天实在太热了，妈妈特地打开了窗子，可不知怎的我还是觉得热，所以才哭闹的。

我有一个很漂亮的粉红色房间，欢迎你们来看看或者跟我玩，这样我就能领着你们参观了。

昨天那两个穿制服戴手枪的警察挺古怪的，我不明白他们为什么到我家来，还问那么奇怪的问题。

所以我想问问：在这个世界上，这座房子里，大家都是这么办事的吗？难道大家不愿意互相交流吗？

初来乍到，请多指教！

所以，即使是在喜欢清静的德国，也没人能剥夺婴儿哭闹的权利。每个人都是从婴儿过来的，然而有的人常常忘记这一点。

德国对婴儿和儿童非常友好和包容，同时尽可能地为他们的父母提供各种福利和便利，即使是在严肃的学术场合也不例外，不少会议和研讨会都可以提供小孩的托管服务。

我印象很深的是有一次，在慕尼黑参加一个大型国际会议，与会者超过1500人。其中一个妈妈，娃还不到一岁，在分会场报告中途突然大哭。她赶紧起身离席，把娃抱去门口哄。

不少人下意识地看过去，但很快又收回了目光。台上正在讲话的大佬会心一笑，随后若无其事地继续做报告；台下的听众会心一笑，随后若无其事地继续听报告。

宝宝还在断断续续地哭闹，妈妈怎么都哄不好，只好推门出去了；关上门，会议照常，所有人都不以为意。在这样宽松的环境下，无论是对婴儿还是新手父母来说，都会少一点压力，多一点从容吧。

文/桂玫尔（现居德国）