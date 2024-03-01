空气污染或致患乳腺癌几率增45%

英国科学家针对27项研究开展了一项回顾性分析，揭示了空气污染与癌症之间令人担忧的联系。分析报告称，空气污染与乳腺癌和前列腺癌等癌症有关。长期暴露在空气污染中，人们患乳腺癌的几率会增加45%；患前列腺癌的几率会增加20%—28%。相关论文发表于最新一期《抗癌研究》杂志。

此外，报告还指出，与未接触空气污染的人相比，暴露于空气污染中的人死于乳腺癌的风险增加了80%；死于各种类型癌症的风险增加了22%。最新研究负责人、英国著名乳腺外科医生科法·摩克贝尔教授表示，空气污染与吸烟、肥胖和酒精一样，都是重要的致癌风险因素。

研究团队从数百份同行评议出版物中，挑选出这27项研究。这些研究调查了空气污染对人类疾病所起的作用，许多项目囊括了数百万患者和数十年的随访。

报告指出，特别令人担忧的是颗粒物2.5（PM2.5），这种微小的污染物来自废气、制造业、烹饪、香烟和电子烟。它们会进入肺部，然后进入血液，并在全身循环。PM2.5会导致炎症和氧化应激，这两者都是已知的致癌危险因素。此外，PM2.5还会破坏全身产生激素的腺体，这一点对乳腺癌和前列腺癌来说尤其不妙，这两种癌症可能都由激素驱动。

研究人员强调，与接触PM2.5有关的其他癌症还包括胃、肺、膀胱、肠、卵巢和子宫癌。电子烟也不安全，越来越多证据表明，它会将PM2.5直接输送到肺部。