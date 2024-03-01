新门店展示中国品牌新形象（品牌论）

每当新品发布，中国手机品牌的海外门店门口，等待抢“鲜”的海外消费者就排起长队；在东南亚国家，中国餐饮品牌吸引越来越多美食爱好者……

近几年，拥有全球视野的中国本土品牌，正加速谋划出海之路。从寻常的日用百货和茶饮、火锅等中式餐饮，到无人机、手机、新能源汽车等高端产品，各行各业的国产品牌争相开设海外门店，“科技范儿”“中国风味”“中国设计”吸引着各国消费者目光。越开越多的中国品牌海外门店，不仅展现了中国品牌的新形象，也为海外市场带去更多选择。

近年来，一些中国品牌在国内市场发展势头强劲，摸索出“成功方法论”，为品牌的国际化发展奠定了坚实基础。海底捞的特色服务，在海外同样是流量密码。在Tik Tok上搜索HAIDILAO（海底捞），以noodle dance、free toy、nail salon为关键词的内容比比皆是，有网友留言：“至今我还记得下楼的时候服务员拿对讲机说，客人要下楼，准备好直梯。”

被誉为“新三样”中的新能源汽车，在出口市场上呈现出迅猛的增长态势，整车出口无法满足当地销量的增长，便通过海外建厂形成“产品、技术、人才、管理”的全产业链输出。例如比亚迪，在泰国、巴西等地建起工厂，以保障在海外的交付和售后能力。2023年，中国新茶饮品牌在海外密集开店，引发海外奶茶热，产品所需的鲜奶、水果等多在本地采购，但餐具、装修材料以及一些需要工业化生产的原材料，更多的还是依赖国内采购。新茶饮的模式可以复制、价格可以模仿，而供应链的完整度直接决定了品牌出海的成败。

不仅要“走进去”，更要“留下来”。出海本就不易，扎根更为困难。出海意味着全新的环境，消费观念、文化理念、审美偏好等都与国内市场存在差异，做到“全球本土化”是关键。全球本土化意味着“全球化思考”“本土化行动”。拿名创优品来说，其在不同市场打造当地特色门店，受到消费者青睐。印尼人爱穿拖鞋，名创优品就推出各式各样的凉拖，以此对标当地受众的“颗粒度”。事实表明，满足当地用户实际需求，才有可能在当地站稳脚跟。

众多品牌门店走出国门扎根海外，这份底气，一方面来自本土成功经验的积累及全球供应链物流优势，另一方面则是中国品牌日渐深厚的民族自信和文化自信。尽管海外市场存在法律制度、政策体系、商业环境以及文化特征等方面的巨大差异，但过硬的产品质量、良好的成本控制、本地化的营销策略、优质专业的服务，是中国品牌的制胜法宝。

相信随着中国品牌的国际化进程不断加快，会有越来越多的中国品牌进军海外市场、开设崭新门店，让全球消费者享受更多中国产品、中国服务。