广西全力推进卫生健康事业高质量发展

2023年，广西壮族自治区卫生健康系统聚焦人民群众全方位全周期的健康保障，重实效、强实干、抓落实，多项工作取得实效，有力推进卫生健康事业高质量发展。

聚焦体系建设，健全完善全区医疗卫生服务体系。投入10亿元激励和引导公立医院深化改革。推进以按疾病诊断相关分组（DRG）付费为主的多元复合式医保支付方式等多项医改重点难点工作落实。抓好药品供应保障，强化各级短缺药品应对处置。区、市、县三级疾病预防控制局全部挂牌成立。12个市出台乡村医生“乡聘村用”实施方案。开展广西最美医务工作者选树宣传活动，推选出第一届广西最美医务工作者20名。出台《广西卫生专业技术人员职称制度改革实施方案（试行）》，进一步完善符合医疗卫生人才特点的科学化评价机制。

聚焦能力提升，持续推动优质医疗资源扩容下沉。累计筹措各项资金14.15亿元支持181个医疗卫生基础设施项目建设及设备配置。累计新开工卫生健康领域基础设施项目116个，累计完成投资123.48亿元。3家国家区域医疗中心、4家自治区级区域医疗中心顺利挂牌并运行良好，有效辐射带动各地医疗资源扩容提质。完成1053名农村订单定向免费医学生招收工作，住院医师规范化培训工作持续加强。

推动健康广西建设任务落实。建成11个国家级健康县区，命名62个自治区级健康县区。投入4.3亿元财政资金实施“24免4补”妇幼健康惠民政策，实施广西母婴安全行动提升计划、广西健康儿童行动提升计划。大力发展普惠托育服务，自治区示范性托育机构达41家。

统筹推进疾病防治工作。在全区4279个乡镇集中供水点开展在线监测，筑牢饮用水安全防线。强化源头治理，开展职业病危害专项治理、中小微企业托管服务、听力保护行动。

巩固拓展健康帮扶成果。强化基层医疗卫生机构管理，有效保障全区乡村医疗服务“空白点”动态清零。继续对30种大病病种的脱贫人口、监测对象进行集中救治，着重为4种重点慢性病患者提供健康管理和随访服务。优化“先诊疗后付费”政策，有效减轻困难群众看病就医负担。

持续强化健康基础保障。持续加强卫生领域综合监管，国家随机监督抽查任务完结率达100%。修订实施《广西壮族自治区医疗机构管理办法》，进一步推进政务服务“放管服”改革。深入实施国民营养计划和健康广西合理膳食行动，探索构建“膳食营养主动健康服务”模式。完成第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会、第一届全国学生（青年）运动会等重大活动医疗卫生保障任务。

不断深化“健康丝绸之路”建设。防城港国际医学开放试验区建设取得积极进展，国家级食品安全与营养创新平台完成理事会组建和揭牌。向老挝、柬埔寨派出医疗队10批次84人次。深化与越南边境四省卫生健康交流合作，成功举办2023年中国广西与越南边境四省卫生专场交流活动。

推动中医药事业发展。打造“桂”字号中医药品牌，全区遴选出32家中药材示范基地、14家中医药健康旅游示范基地、12家中医药特色医养结合示范基地。成功举办首届广西中医药产业交流大会，大会期间共签约105个项目，意向投资总金额达145亿元。

2024年，广西壮族自治区卫生健康系统将以更加昂扬的奋斗姿态、更加强烈的使命担当，扎实做好各项工作，切实提高人民群众的获得感，推动卫生健康事业高质量发展再上新台阶。

数据来源：广西壮族自治区卫生健康委员会