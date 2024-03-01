云南昆明“医养结合”提升服务能力（新视点）

“小朱给我做了半年多的理疗，现在我的双腿力量恢复不少，能下楼走1个钟头。”在云南昆明市官渡区关上街道石油小区，80多岁的居民余远梅笑容舒展。

余远梅口中的小朱是关上街道社区卫生服务中心的朱密朵医生。2023年以来，官渡区加强医养结合服务，街道和社区卫生服务中心的医护人员每周上门问诊，余远梅和老伴罗时雨足不出户就能享受医疗康复服务。

周二早上10点，朱密朵和同事潘飞准时来到余远梅家中，为两位老人做康复理疗。插上电源，设置好参数，朱密朵将电极片熟练地贴在余远梅的腿上，启动中频治疗仪。另一个房间里，潘飞耐心地给罗时雨做艾灸。

两位老人都已年过八十，余远梅膝关节退变，走路很吃力，罗时雨则患有胃病。“现在好了，不用自己坐车去医院理疗，常做的治疗项目还能享受政府补贴。”罗时雨说。

“发展医养结合，就是要解决老年人看病难问题，让老年人在家就能享受到医疗服务。”官渡区卫健局工作人员骆毅介绍，2023年，官渡区将“老年健康与医养结合服务能力提升”作为主题教育民生项目，为辖区老年群体提供更高质量的服务保障。目前，官渡区已筛查出符合上门开展医疗服务条件的老人450余人，累计服务9000余人次，服务满意率达98％。

走进官渡区养老综合服务示范中心，各功能区域一应俱全：卫生服务中心、老年幸福食堂、文娱活动室、托养病房……多个功能板块满足入住老年人的多种需求。

“这里环境好、活动多，最重要的是医护人员就在身边，我住得安心，子女也放心！”84岁的饶琳芳2022年入住，不久前又办理了续住手续。

医养结合，“养”是基础，“医”是关键。官渡区民政局养老服务科科长顾双琼介绍，官渡区养老综合服务示范中心是昆明市首个集养老服务、生活服务、卫生服务于一体的“一站式”养老服务综合体，于2019年3月建成使用。

“养老机构自己组建医疗团队，门槛高，成本也高，这也导致了就医一直是养老机构服务老年人的一大短板。”顾双琼告诉记者，官渡区充分利用街道和社区卫生服务中心的医疗优势，在养老机构开设医疗服务站点，为入住老年人提供上门巡诊、康复、护理等健康服务，将“医”和“养”紧密融合。截至目前，官渡区累计建成医养结合机构9家、床位4178张，共有全科医生276名、养老服务人员375名，依托多元化医养服务力量，累计服务2.34万人次。

“我们将进一步聚焦老年人看病难、就医不便等急难愁盼问题，推进医养结合工作走深走实，不断提升养老服务品质，托起老年人的幸福晚年。”官渡区委书记陈汉表示。

《 人民日报 》（ 2024年03月01日 17 版）