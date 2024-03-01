如何预防痛风反复发作（民生服务港）

痛风发作是由于血尿酸超过其在血液或组织液中的饱和度，在关节局部形成尿酸钠晶体并沉积，诱发关节局部急性炎症反应。在急性发作期，很多痛风患者会觉得疼痛剧烈难忍。痛风治疗应注意哪些问题？

北京医院风湿免疫科主任医师程永静说，高尿酸血症是痛风出现的前提，虽然尿酸水平高不一定会引发痛风，但高尿酸血症的损伤是无形的，尿酸水平越高，出现关节炎、肾脏病及其他并发症的概率越大。对高尿酸血症，符合指征的患者需要尽快在医生的指导下治疗。

“有些患者认为，既然痛风由高尿酸血症引起，就要在急性发作期立刻降尿酸治疗，这其实是不对的。”程永静说，痛风急性发作期最应该采取的措施是进行抗炎镇痛治疗，控制关节炎症。在急性发作期过度进行降尿酸治疗，血尿酸水平骤然下降会引起尿酸盐结晶突然脱落，使急性关节炎迁延不愈。当然，如果患者之前一直使用降尿酸药物，也不要在发作期突然停用。正确的做法是在急性发作得到控制后，再在专业医生的指导下调整降尿酸药物。

如何预防痛风的反复发作？程永静介绍，一方面，痛风患者降尿酸需要长期治疗，选择降尿酸药物要在专业医生的指导下进行，不应自行停用或减少药物剂量。另一方面，在药物控制的基础上，要逐渐改善生活方式，达到逐渐停用降尿酸药物的理想状态。

程永静表示，日常生活中，要注意减少一些容易引发痛风发作的行为，比如避免突然剧烈运动或者突然受凉，减少富含果糖饮料的摄入，避免一次性大量饮酒等。平时要减少高嘌呤食物摄入，多饮水，规律饮食和作息，规律运动。

《 人民日报 》（ 2024年03月01日 17 版）