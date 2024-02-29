国家药监局：系统构建中药监管制度体系 严守质量安全底线

人民网北京2月29日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，2月27日至28日，2024年全国中药注册管理和质量安全监管工作会议在天津召开。

会议指出，2023年，各级药品监管部门优化完善中药监管，深入推进药品安全巩固提升行动，着力提升基层监管能力和水平，严查重处违法违规行为，严守中药安全底线；深化中药审评审批制度改革，持续加快中药新药上市，优化中药标准管理制度，有序推进实施中药材生产质量管理规范，加强中药信息化建设，促进中药监管国际协作和交流，激发中药传承创新活力和高质量发展内生动力。

会议强调，我国中药监管工作正面临前所未有的战略机遇，要深刻认识当前新形势新任务和新挑战，深刻把握建设中药卓越监管体系这一时代命题。要认真落实“四个最严”要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”工作思路，加快打造具有中国特色、符合中药特点、全球领先的中药卓越监管体系。

会议要求，要做好2024年中药注册管理和质量安全监管工作顶层设计，系统构建中药监管制度体系，严守质量安全底线，持续深化审评审批制度改革，创新和完善标准管理，全面强化监管科学体系建设，建立健全国际监管协调机制，推进中药监管国际交流。