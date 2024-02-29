国家卫生健康委：我国居民主要健康指标居中高收入国家前列

人民网北京2月29日电 （陈子源）国家卫生健康委28日召开新闻发布会，介绍我国卫生健康事业进展成效，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，2023年，全国卫生健康系统扎实开展主题教育，全力护佑人民生命健康，各项工作稳步推进。新冠“乙类乙管”常态化防控成果持续巩固，有效应对季节性呼吸道疾病流行。以基层为重点优化资源布局，“医疗、医保、医药”协同发展和治理迈出新步伐。加强卫生健康服务能力建设，努力改善群众就医体验。推进爱国卫生运动和健康中国行动，提升重大传染病和重大慢性病防治水平。

截至2023年，我国婴儿死亡率降至4.5‰，5岁以下儿童死亡率降至6.2‰，孕产妇死亡率降至15.1/10万，我国居民主要健康指标居于中高收入国家前列。

“2024年，我们将全面推进卫生健康事业高质量发展，不断增强人民群众的健康获得感。”米锋表示，在深化医改方面，将推进医联体建设，统筹国家医学中心、国家区域医疗中心和临床专科建设，持续推进公立医院高质量发展，促进“医疗、医保、医药”协同发展和治理。

在提升服务能力方面，将重点加强县医院能力建设，增强基层防病治病和健康管理水平，全面提高医疗服务质量，改善医疗护理服务和患者就医感受。

在促进人口长期均衡发展方面，将推进各地落实生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。

在科技创新和人才队伍建设方面，将加强卫生健康关键领域科技攻关，促进成果应用推广，推动医学高层次人才计划落地，持续加强全科等基层和紧缺专业人才培养。

在实施健康中国行动方面，将深入开展健康城市、健康细胞建设，发展以健康管理为中心的慢性病综合防治体系，完善老年健康服务体系，优化妇幼健康服务。深化职业病危害监测和治理，强化食品安全标准体系建设。

在促进中医药传承创新发展方面，将全面实施中医药振兴发展重大工程，加强国家中医优势专科建设，充分发挥在治未病等方面的独特优势。

在推进疾控体系高质量发展方面，将深入落实推动疾控事业高质量发展的指导意见，加强重大传染病防控工作，提升监测预警和应急处置能力。