让罕见病更早被“看见”

2月29日是国际罕见病日。“瓷娃娃”“月亮天使”“黏宝宝”“不食人间烟火的孩子”……这些看似美丽的名字背后，却对应着成骨不全症、白化病、黏多糖贮积症、苯丙酮尿症等疾病。这些疾病的患病人数仅占全球总人口的0.65‰—1‰，因此被统称为罕见病。

罕见病为何难以预防？早期筛查和诊断罕见病有何手段？哪些新技术和前沿研究有望助力罕见病的诊疗？在第17个国际罕见病日到来之际，记者采访了相关专家。

多数罕见病难以预防

世界各国对罕见病的定义各不相同。《中国罕见病定义研究报告2021》提出，符合“新生儿发病率低于1/10000，患病率低于1/10000，患病人数低于14万”这三个条件其中一个的疾病，即为罕见病。

目前，我国的罕见病管理工作仍处于起步阶段，罕见病流行病学数据相对缺乏，主要通过罕见病目录的形式进行管理。2018年5月和2023年9月，国家卫生健康委等部委联合发布《第一批罕见病目录》和《第二批罕见病目录》，分别收录121和86种（类）罕见病。罕见病目录作为相关政策制定的重要参考依据，还在持续动态修订增补中。

虽然罕见病的单病种发病率和患病率较低，但患者的绝对数量不少。据统计，全球范围内的罕见病患者比例占总人口数的6%—8%，约有3亿—4亿人受到罕见病的影响。

“我在门诊中遇到的患者，有不少患有罕见病。每次看到家长怀中抱着那些头发枯黄、目光呆滞、不会开口说话，或者肝脾肿大、骨骼畸形的孩子，我的心情就特别沉重，这些孩子很多都错过了最佳诊疗时期。”罕见病专家、上海市儿科医学研究所副所长顾学范教授说。

全球最大的罕见病数据库Orphanet在2019年对6172种罕见病统计后发现，71.9%的罕见病与基因有关，69.9%的罕见病在患者儿童期发病，有近1/3的患儿在5岁前因无法获得有效治疗而死亡。顾学范介绍，目前已被发现的多数罕见病都是由遗传性因素导致的。因此，这些罕见病可能无法通过传统意义上的“预防”措施来避免。

新技术提升筛查和诊疗水平

“尽管罕见病难以‘预防’，但是通过早期筛查和诊断，仍然可以靠干预改善患者预后，提高患者生活质量。”顾学范说。目前，罕见病筛查的常见方法包括新生儿代谢筛查、遗传咨询和靶向筛查等。新生儿代谢筛查是在新生儿产出后进行血液及尿液检测。这种方法可以对苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能低下、甲基丙二酸血症等常见遗传代谢性疾病进行早期诊断，以早期治疗干预，改善预后。对于有罕见病家族史的家庭，在计划怀孕前或孕期，可以通过遗传检测评估罕见病遗传风险。靶向筛查则是面向特定人群，有针对性地进行相应的酶活性检测，进而实现早期诊断。

在基因缺陷所致的罕见病中，神经系统、眼科、代谢类疾病所占比例较大。顾学范介绍，其中，质谱技术在遗传代谢病诊断中处于核心地位。这项技术对一些遗传代谢病的诊断、治疗、随访和新生儿遗传代谢病筛查等至关重要，是较为可靠且应用广泛的罕见病流行病学调查方法。此前，顾学范所在的新华医院团队在国内首次将串联质谱技术应用于临床，只需一滴血即可诊断40多种遗传疾病。现在，全国约60%的新生儿筛查中心都应用串联质谱法进行多种遗传代谢病的筛查和检测。利用质谱技术进行的多种遗传代谢病筛查结合基因筛查，是今后罕见病筛查的发展方向。

在罕见病诊疗新技术应用方面，北京锦篮基因科技联合创始人、总经理董小岩博士介绍，对于传统方式无法治疗的罕见病来说，细胞与基因治疗有望提供新的治疗途径。通过基因替代、基因编辑、基因修饰干细胞治疗等策略，让人体基因正常表达，以达到治疗效果。目前，该企业自主研发的用于治疗脊髓性肌萎缩症及庞贝病的两种基因治疗药物，已在多家医院进行的一、二期临床试验阶段取得重大突破，获得显著疗效和进展，有望通过单次治疗提高患者的生存率及运动能力。

“我们要关注罕见病患者群体。”顾学范建议，首先，需构建出生缺陷三级预防体系，对相应疾病的诊疗给予政策支持。其次，医学院校、相关医学中心需加强罕见病知识的教育和培训，不断提升医护人员对罕见病的认知度。此外，要完善三级转诊制度，各层级医疗机构明确职责，通过罕见病诊疗网络，打造多学科、多平台联合的罕见病诊疗中心。

“罕见病患者就像一个个搁浅在海滩上的海星，渴望命运能够发生改变。希望专家学者及社会各界能够伸出援手，帮他们改变命运。即使我们的孩子不能被治愈，但是也希望您能看到罕见病、研究它，了解它的致病机理及表达方式，让更多的罕见病患者在不远的未来有被治愈的可能。”一位CACNA1F基因遗传眼病患儿的父亲对记者说。（记者 华 凌）