人工智能辅助识别眼底病 可提高医生诊断能力

科技日报讯 （实习记者聂慧敏）2月27日，记者从北京协和医院获悉，该院眼科教授陈有信团队论证了AI对低年资医师识别眼底多病种的辅助作用，及其在临床应用中的有效性。该研究为AI技术在这一领域从概念化研究向临床应用转化提供了新依据。相关成果近日刊发于《Npj数字医学》。

近年来，随着我国居民平均年龄的增长和生活方式的转变，眼底病等多种不可逆致盲性眼病的患病率呈逐年递增趋势。数据显示，目前我国主要致盲性眼底病筛查率较低，常规的筛查和就医流程难以满足现有需求。眼底照相是眼科常用的检查手段之一，行业普遍推荐将眼底照相用于眼底病变的筛查，配合利用AI技术可以缩短诊断时间，提高筛查效率，弥补医疗资源的不足。

该研究设置了3个对照组，分别为AI辅助低年资医生阅片组（试验组），低年资医生独立阅片组（对照组）和AI阅片组（AI组）。AI软件和医生首先分别对眼底照进行独立标注，形成AI组和对照组。一周后，医生再对同一批由AI标注过的眼底照进行再次标注，并可参考AI的辅助诊断建议，确定最终的诊断标签，形成试验组。研究人员将3组标注结果与“金标准”进行一致性比较，同时计算各对照组对不同病种的诊断灵敏度、特异度等评价指标。

结果显示，试验组、对照组和AI组与“金标准”的诊断一致率分别为84.9%，72.9%和85.5%。这表明在AI辅助下，低年资医师的读图诊断能力可提高约12%。对13个病种的结果分析也显示，试验组的诊断灵敏度和特异度均显著高于对照组。

该研究提出了现阶段AI应用于眼底多病种识别的有效性和可行模式，为AI技术在临床落地应用，进一步助力眼底病筛查及提速增效提供了新方向。