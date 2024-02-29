惊蛰为二十四节气中的第三个。今年的惊蛰是3月5日。

古人认为，惊蛰时节，春雷乍响，使得蛰虫惊醒。但“蛰虫”不单指昆虫，而是包含世间万物。

惊蛰时节，大地迅速回温，冷暖空气碰撞形成强对流天气，容易成雷。不过，由于我国南北跨度大，各地初雷的时间早晚不一。江南、华南大部以及西南地区南部，2月可闻初雷；华北大部、西北东部的初雷，大多在4月发生。符合惊蛰响初雷的地方集中在江淮、江汉地区和四川大部。

惊蛰时节，是什么让万物复苏？是阵阵春雷吗？实际上，气温回升是一个很重要的因素。惊蛰前后，天气回暖、大地解冻、雨水增多，为万物复苏提供了适宜的环境。

对植物来说，惊蛰意味着“春化阶段”结束。在生态学上，“春化”是指一些植物经过一段时间的持续低温，才能由生长阶段进入生殖阶段。例如，北方冬小麦在基因调节下，会在冬季抑制开花、停止生长。倘若没有“春化”，其会继续生长，“夭折”于低温。因此，等到惊蛰后，经过“春化”的冬小麦才会开始快速生长。

对动物来讲，惊蛰意味着结束冬眠和蛰伏。为了应对寒冷的冬季，一些动物会选择减少活动，进入冬眠，降低能量消耗。比如旱獭，它们会在地下洞穴中过冬，依靠储存的脂肪度过漫长的冬眠期。随着温度回升，它们会结束冬眠，走出洞穴。中高纬度的昆虫在冬季往往进入“滞育”阶段，降低新陈代谢，减缓生长。随着惊蛰的到来，这些蛰伏的昆虫纷纷恢复昔日的活跃，开始新的生命历程。

对人类而言，惊蛰是春耕的开始。惊蛰期间，我国开始进入春耕时节，尤其是南方，将忙于播种水稻。春耕具有季节性强、时间窗口期短等特点。据统计，春播粮食面积占全年一半以上。

漫长的演化历程，让生物选择了在惊蛰前后苏醒，并形成了稳定的节律。不过，动植物恢复活动的时间还要根据其生境状况而定，惊蛰的规律并不适用于所有地区。

从动植物和生态的角度看，惊蛰是动植物生命历程的重要节点，是物候上的临界点。自惊蛰始，草木蔓发，春山可望，大地涌起勃勃生机，万物迎来欣欣向荣。

（作者为兰州大学生态学院学者，本报记者王锦涛采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年02月29日 17 版）