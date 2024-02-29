从品牌下沉看县域消费活力

排长队等一杯奶茶，和朋友约在咖啡馆聚会，带小孩到快餐店过生日……如今，不少曾只在一、二线大城市栖息的品牌，纷纷“下沉”到县城。节日期间的返乡热和文旅热，让下沉市场的消费潜力进一步显现。

所谓下沉市场，指的是三线及以下城市、县镇与农村地区的市场。近年来，从新兴互联网企业的流量之争，到线下品牌的纷纷布局，下沉市场已成为众多传统和新兴品牌的角逐场。

品牌为何下沉？一方面是因为县域经济的发展壮大和县城产业支撑能力的不断提升，带动了居民收入不断增加，推动了县域消费升级。另一个重要原因，则是地处“城尾乡头”的县城，随着网络和交通物流基础设施的完善，线上、线下的触达成本都有明显降低。可以说，物流时间的缩短、服务效率的提升，正推动县域消费的品质不断向大城市靠近。

有的咖啡品牌重焕新生，下沉市场是主要阵地；有的公司依靠快餐门店加快下沉，创下收入和利润新高；2023年“双11”期间，各大电商平台用户增量主要来自下沉市场……商务部国际贸易经济合作研究院发布的一份报告指出，下沉市场消费者更加注重商品品质和服务。下沉市场的繁荣反映出我国消费增长的新变化，彰显着县域消费不断向上生长的活力。进一步深耕下沉市场，将为优质品牌和产品带来新机遇。

我国县域商业发展迅速，但县域消费提升空间还很大，要给予更高的重视。我国约一半人口居住在县域，有人气就能聚财气。县域消费走向品质化，对于扩大居民消费具有积极意义。加快全国统一大市场建设，推动经济要素有序流动，县域的作用都十分关键。推动县域产业提质升级、消费潜力释放，有助于进一步畅通经济大循环。

当更多品牌落户县城，当县域商圈更具活力、更有人气，县域经济活力将得到进一步激发，生活在县城及附近区域的人们也将拥有更高品质的生活。

（摘编自《四川日报》，原题为《从品牌下沉看消费在“县”》）

《 人民日报 》（ 2024年02月29日 05 版）