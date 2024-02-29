加强平台监管，防止“大数据杀熟”

在出行软件上预订同一间酒店，不同账号价格不同；使用打车软件，“钻石会员”价格还高于新会员，且更难打到车……一直以来，“大数据杀熟”是广大群众期待整治的问题。不久前，有网友在网上分享购买机票的经历：用3个账号，买同一趟航班同一舱位，价格最多相差900多元。春节前后，人们出行增多，大数据杀熟问题再次引发热议。

所谓大数据杀熟，是指一些企业通过掌握消费者的经济状况、消费习惯、价格敏感度等信息，对消费者在交易价格等方面实行歧视性的差别待遇，特别是利用用户不愿轻易更换惯用平台等心理，对老用户收取更高费用。据北京市消费者协会调查，61.21%的受访者认为大数据杀熟主要体现为不同用户享有不同的折扣或优惠，45.76%的受访者认为体现在多次浏览后价格自动上涨。有效解决大数据杀熟问题，才能更好保护消费者权益，推动数字经济健康发展。

大数据杀熟，是商家在利用消费者的信任和信息不对称套取超额利益，侵害了消费者的权益，背离了公平诚信的价值原则，也违反了相关法律规定。个人信息保护法规定，个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。价格法、消费者权益保护法等也对大数据杀熟可能产生的价格欺诈等作出约束，对于处于市场支配地位的平台而言，大数据杀熟还涉嫌违反反垄断法。

法有禁令，为何难以杜绝？大数据杀熟行为具有一定隐蔽性，除非消费者十分警惕，否则很难发现；一些平台凭借信息优势地位，以时间地点不同价格会浮动、针对新用户有优惠等理由，为大数据杀熟的行为辩护，只想蒙混过关，不想改正；消费者的维权渠道也不够畅通，以诉讼方式维权费时费力，用户对算法决策缺乏技术层面的了解，也导致举证极为困难。因此，针对大数据杀熟，要切实优化监管举措，多管齐下，改变“人人喊打又办法不多”的局面。

大数据杀熟，实质就是经营者对算法的滥用。真正解决这一问题，归根到底还是要做好对平台的监管。个人信息保护法在法律层面上对自动化决策进行了规范，但相关规定还需进一步细化。要拿出更有效的监督和约束措施，促使平台切实履责。网信、市场监管等部门应主动作为，通过开展专项检查等方式，做好相关执法查处。

治理大数据杀熟事关消费者利益，必须充分发挥消费者的监督作用。要为消费者畅通投诉举报渠道，可以在各类消费平台上建立“一键维权”等机制；针对举证难问题，相关部门不妨提供一些技术支持，帮助消费者寻找、固定证据；消费者协会等组织应做好相关知识普及，提高消费者的防范意识，并为消费者维权提供帮助。

网站平台和相关企业要想获得长远发展，形象和信誉至关重要。用户一旦发现自己被歧视对待，就会抛弃这些不良平台。诚信、平等地对待每一名消费者，将依法依规掌握的消费者信息应用在改进产品和服务上，在良性互动中实现互利共赢，才是数字时代平台企业的长远发展之道。

《 人民日报 》（ 2024年02月29日 05 版）