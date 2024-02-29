如何织密扎牢社会保障网

去年底召开的中央经济工作会议提出：“兜住、兜准、兜牢民生底线”“织密扎牢社会保障网”。

2023年，各地各部门持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，多层次社会保障体系不断完善。截至去年底，全国社会保障卡持卡人数13.79亿人，覆盖97.7%的人口，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别同比增加1336万人、566万人、1054万人，困难群体基本养老保险基本实现应保尽保，农村低收入人口和脱贫人口医保参保率稳定在99.9%以上。

2024年，如何将社会保障网织密扎牢？人力资源社会保障部有关负责人和国家医保局有关负责人表示，今年将继续加大民生投入、加快补齐短板。

兜牢底线。人力资源社会保障部将继续落实为困难群体代缴城乡居民养老保险费等帮扶政策。国家医保局将持续巩固拓展脱贫攻坚成果，完善多层次医疗保障体系，更精准减轻大病患者医疗费用负担。

优化服务。人力资源社会保障部将进一步提升通过社会保障卡支持本地和跨省异地就医直接结算的便利性，持续深化养老、工伤、失业等各项社保领域应用，此外还将推进职业伤害保障试点工作。国家医保局将继续提升医保规范化水平，落实医保经办政务服务事项清单，推动更多医保公共服务事项线上办。

提高质量。人力资源社会保障部将持续推进养老保险全国统筹制度，及时调拨跨省调剂资金，支持困难省份养老金发放。同时，加强基金管理，防范制度风险，推进养老保险制度更加公平可持续。国家医保局将推动集采“扩围提质”，开展新批次国家组织药品耗材集采，做好集采中选品种协议期满接续，实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个。

《 人民日报 》（ 2024年02月29日 04 版）