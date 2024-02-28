国家卫健委：1163家县医院达到了三级医院服务能力

人民网北京2月28日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍卫生健康进展成效有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉在会上表示，国家卫生健康委以国家医学中心和国家区域医疗中心的设置规划和布局建设为抓手，不断丰富优质医疗资源的总量，提升区域布局的均衡性。

她说，截至目前，已经设置了13个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心，同时会同国家发展改革委等部门，已经批复了125个国家区域医疗中心建设项目，建设医联体超过1.8万个，支持961个国家临床重点专科建设项目，近5600个省级和1.4万个市县级临床专科建设项目，1163家县医院达到了三级医院服务能力，30个省份建成了省一级互联网医疗监管平台，全国批复设置了2700余家互联网医院。

焦雅辉说，下一步，将进一步促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局：

一是还要设置一批国家医学中心和国家区域医疗中心，同时针对这些双中心，包括与国家发展改革委共同批复的125个国家区域医疗中心建设项目，建立完善跟踪问效机制，引导这些“双中心”进一步发挥作用；

二是做好临床重点专科“百千万”工程，扩充优质临床专科资源，均衡专科资源布局；

三是深入推进三级医院对口帮扶县医院、“万名医师支援农村卫生工程”、国家医疗队巡回医疗队、“千县工程”等工作，不断提升县医院的综合服务能力和管理水平；

四是继续会同中央组织部做好医疗人才“组团式”支援工作，包括援藏援疆援青，和对158个国家乡村振兴重点帮扶县人民医院的帮扶工作，提升这些医院医疗技术水平和管理水平；

五是应用远程医疗技术强化对口帮扶工作，同时推动互联网诊疗继续规范发展，加强监管，保障互联网医疗服务的质量和安全。