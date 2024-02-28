国家中医药局：社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆增至4万多个

人民网北京2月28日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍卫生健康进展成效有关情况，并回答记者提问。

围绕中医药振兴发展重大工程，国家中医药局综合司副司长欧阳波在会上表示，目前，国家中医药局、国家卫生健康委、国家发展改革委牵头会同各相关部门建立了跨部门工作机制，中央资金投入近130亿元，推动重点任务和重大工程项目基本实现“双过半”。

一是中医药服务体系更加完善。着力推动优质医疗资源下沉和区域均衡布局，优质高效中医药服务体系建设取得积极进展，社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆增至4万多个。

二是中医药传承创新稳步推进。建设46个国家中医药传承创新中心，遴选发布50个中医治疗优势病种、52个中西医结合诊疗方案、100项适宜技术和100个疗效独特的中药品种。《中华医藏》首批“养生卷”74种图书正式出版，标志着中医古籍编撰工作取得重大阶段性成果。

三是中医药特色人才队伍不断壮大，培养50名歧黄学者、500名全国中医临床优秀人才、100名青年歧黄学者、35个中医药创新团队，建设321个高水平中医重点学科。

四是中医药影响力和传播力明显提升。《中国中医药大会》、“智慧之光”中医药文化展览等中医药文化精品广受社会关注，中国公民中医药健康文化素养水平持续提升，达到22.56%。中医药内容纳入我国与白俄罗斯等9国联合申明，以及中国——中亚峰会成果清单，中国中医药循证医学中心建设的国际传统医学临床实验注册平台成功获认世界卫生组织一级注册机构，中医药在国际社会赢得广泛赞誉。