国家疾控局：已组建20支国家突发急性传染病防控队，覆盖17个省份

人民网北京2月28日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍卫生健康进展成效有关情况，并回答记者提问。

国家疾控局综合司副司长秦兴强在会上介绍，多年来，我国传染病疫情应急处置相关法律法规和政策体系不断完善，应急管理体制机制不断优化，基本形成了以突发公共卫生事件应急预案为龙头，涵盖多个病种，覆盖国家、省、市、县4级传染病应急预案体系，依托国家和省级疾控中心，组建了20支国家突发急性传染病防控队，覆盖了17个省份。

秦兴强表示，下一步将从三方面入手，进一步强化日常准备，提升重大疫情应急处置能力。

一是在预案体系方面，不断完善已有预案，并动态更新补充。进一步指导各地制订分级分类应急预案，强化应急预案管理，形成一个有效衔接、功能完善的预案体系。

二是在队伍建设方面，继续推进国家队建设，尽快实现所有省份全覆盖，进一步加强基层应急处置的专业能力。

三是在应急演练方面，针对新发突发传染病和群体性不明原因传染病，着力于组织开展全链条、全要素的传染病疫情防控应急演练。通过演练，进一步检验预案、完善准备、锻炼队伍、磨炼机制，切实提升新发突发传染病疫情应急处置能力。

“此外，我们还将根据疫情研判结果和应急处置的需要，及时提出应急物资储备、物资保障的需求建议，按职责积极配合应急物资储备的牵头部门，进一步提高我国传染病应急物资保障水平。”秦兴强说。