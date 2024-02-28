国家卫健委：加强医疗、医保、医药改革协同 推动医改取得新成效

人民网北京2月28日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍卫生健康进展成效有关情况，并回答记者提问。

“近年来，国家卫生健康委积极发挥医改的牵头统筹协调作用，会同相关部门加强医疗、医保、医药的改革协同，推动医改取得新的成效。”国家卫生健康委体改司副司长庄宁表示。

庄宁介绍，在医疗方面，积极推动优质医疗资源扩容和均衡布局。通过布局建设国家医学中心、国家区域医疗中心、省级区域医疗中心，建强有关临床重点专科，破解群众跨区域就医难题。据统计，前四批76个国家区域医疗中心建设了460多个专科、开展医疗新技术6200余项，患者外转就医平均较建设前下降了约3成。县域内常见病、多发病就诊率达到90%以上。全面推进紧密型县域医共体等工作，整合优化资源，探索为群众提供一体化、连续的医疗卫生服务；

在医保方面，进一步健全全民医保制度，居民医保人均财政补助标准提高到640元，职工医保普通门诊保障水平不断提升；

在医药方面，深入拓展药品耗材集中采购的广度和深度，进一步降低虚高价格。修订完善医保药品目录，完善基本药物制度，加快临床急需短缺药、儿童用药、创新医疗器械注册上市，努力满足群众的用药需求。

“我们将以地市为单位深入推广三明医改经验，让群众在改革中有更多实实在在的获得感。”庄宁强调。