直播预告：提升食管癌防治水平 为百姓健康护航

食管癌是世界范围内常见的消化道恶性肿瘤，也是威胁我国居民健康的主要恶性肿瘤。肿瘤形成的原因往往是多样的，如遗传基因的改变、情绪心境的影响、激素水平的变化、不健康的生活方式、职业暴露等因素都可能促成肿瘤形成。许多食管癌患者在确诊时已经处于中晚期，错过了最佳的治疗时间，而早期筛查是尽早发现食管癌的重要方式。怎样做能够尽量避免发生食管癌？患病后如何早诊早治？

2024年3月1日14:00，“人民好医生”客户端将邀请浙江省肿瘤医院食管外科主任蒋友华、浙江省肿瘤医院临床研究部副主任胸部内科副主任医师金莹、浙江省肿瘤医院胸部内科主治医师陈凯燕来到演播室，就食管癌治疗和预防等内容进行分享。

专家介绍：

蒋友华，教授、主任医师、浙江省肿瘤医院食管外科科主任。担任浙江省抗癌协会肺癌专业委员会委员、浙江省抗癌协会食管癌专业委员会候任主委等学术组织职务。

金莹，医学博士、硕士生导师、副研究员、中国农工民主党浙江省肿瘤医院支部副主委、浙江省肿瘤医院胸部内科副主任医师、临床研究部副主任。担任中国抗癌协会恶性间皮瘤专委会常委、中国抗癌协会肿瘤标志专委会肿瘤伴随诊断与治疗专委会副主委等学术组织职务。

陈凯燕，浙江省肿瘤医院胸部肿瘤内科主治医师、浙江省抗癌协会肿瘤内科专业委员会青委会委员兼秘书、浙江省抗癌协会纵隔、胸膜肿瘤专业委员会秘书等学术组织职务。

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