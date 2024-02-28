直播预告：在日常生活中，如何帮助孩子预防呼吸道传染病？

为进一步贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及，提高全民健康管理能力和健康素养水平，人民好医生客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出专场科普系列直播，助力大众提高健康素养。

在呼吸道疾病的高发季节，儿童因抵抗力较弱容易发生呼吸道感染。那么，儿童容易患上的常见呼吸道传染病有哪些，日常生活中又该如何做好预防？2月28日14:00至15:00，首都医科大学附属北京地坛医院儿科主任庞琳做客“人民好医生”客户端直播间，就儿童呼吸道传染病的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

庞琳，主任医师，首都医科大学附属北京地坛医院儿科主任，副教授，国家卫生健康委艾滋病临床专家工作组成员，中华医学会儿科学分会第18届委员会感染学组委员，中国妇幼保健协会母婴传播性疾病防治专业委员会副主任委员，北京市朝阳区医学会儿科学分会副主委，中国性病艾滋病防治协会委员，北京医师协会儿内科医师分会常务理事，北京医学会儿科分会委员、新生儿、早产儿学组委员，北京市朝阳区儿童保健技术服务专家组成员。

擅长：儿童感染性疾病、小儿肝病、母婴传播性疾病及新生儿疾病的诊治及预防。

如何收看直播：

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