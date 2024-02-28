辽宁实施“五大行动” 健全留守儿童关爱服务体系

中新网沈阳2月27日电 (李晛)辽宁省民政厅、辽宁省委网信办等15部门近日联合印发《辽宁省农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》(以下简称《方案》)，进一步提高辽宁省农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量，健全农村留守儿童关爱服务体系，完善困境儿童保障制度，不断增进农村留守儿童和困境儿童福祉。

《方案》明确，通过在辽宁省范围内开展精神素养提升、监护提质、精准帮扶、安全防护、固本强基“五大行动”，全面推动农村留守儿童和困境儿童关爱服务的深入落实。

在开展精神素养提升行动上，《方案》指出，辽宁省各市教育部门及中小学校要根据农村留守儿童和困境儿童不同年龄段的认知水平和特点，分类提供有针对性的思想道德教育。各市人民法院、人民检察院、司法等相关部门要深化法治进校园、进乡村、进社区活动，加强偏远地区农村留守儿童、困境儿童法治教育力度。各市教育部门要加强中小学心理健康教师队伍建设，对有需要的儿童开展心理辅导。

围绕精准帮扶，进一步强化政策保障，开展摸底走访建档。各市民政部门要严格落实困境儿童分层分类精准保障，及时将符合条件的儿童纳入低保、特困供养、临时救助等保障范围。进一步加强政府救助与慈善帮扶有效衔接，引导鼓励公益慈善力量参与社会救助。提升教育帮扶能力。各级相关部门要结合重要节假日和寒暑假等时间节点，组织多种形式的儿童关爱服务活动。

此外，《方案》明确，进一步强化监护照护，落实监护职责，加强监护宣传，完善委托照护，实施监护干预，做好兜底监护。开展安全防护行动，加强安全教育、风险防范，加强网络保护。建强儿童主任队伍，每个村(社区)择优选任至少一名儿童主任。民政部门要积极培育和发展儿童福利领域社会组织。通过数字赋能，主动发现需要帮助的农村留守儿童、困境儿童，精准实施一人一策、量身定制关爱帮扶方案。(完)