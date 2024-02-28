青海造血干细胞捐献累积库容量达2.9万人份

中新网西宁2月27日电 (记者 孙睿)青海省红十字会第九届理事会第六次会议27日在西宁举行。记者获悉，2023年，青海省各级红十字会积极推动造血干细胞捐献工作，完成血样采集入库1900人份，累积库容量达2.9万人份。

青海省红十字会党组书记、常务副会长孟海介绍，2023年，全省各级红十字会聚焦核心业务，积极推动造血干细胞捐献工作，完成血样采集入库1900人份，累积库容量达2.9万人份，成功实现捐献造血干细胞10例，累计成功捐献74例。登记人体器官捐献志愿者975人，累计登记20185人。

据悉，青海省海北州红十字会将成功捐献造血干细胞志愿者纳入全州“见义勇为”表彰范围，有力营造了弘扬社会正气、倡导人道、博爱、奉献的良好社会氛围。此外，人体器官捐献博爱纪念园项目主体工程竣工并验收。

同时，青海省各级红十字会人道救助成效显著，安排1570万元款物，实施红会助力健康、教育、乡村振兴等项目，救助大病患儿499名，救助困难学生510人，实施博爱家园、脊柱侧弯、青少年乙肝疫苗免费接种、电暖炕改造、人道救助等项目，切实解决了困难群众急难愁盼问题，博爱家园项目在青海省国家级乡村振兴重点帮扶县实现全覆盖。

此外，青海省各级红十字会救援体系逐步完善，组建青海省红十字救护转运救援队，配合做好西北协作区暨黄河流域省区红十字应急救援(宁夏)联合演练的训练及后勤保障，提升救援队应急救援能力和协同配合能力。

孟海介绍，2024年，青海省各级红十字会将持续推进“生命接力”“爱心相髓”品牌，着力营造捐献光荣的社会氛围，推动志愿捐献登记人数和捐献人数“双增长”。切实抓好《人体器官捐献与移植条例》贯彻落实，依法有序推进人体器官捐献工作。