三维打印让义眼更逼真更自然

科技日报北京2月27日电 （记者张梦然）《自然·通讯》27日发表的一项研究报道了一种更快捷、耗费人工更少的技术，能通过建模和三维（3D）打印为人们“量身定制”更加逼真的义眼。研究人员认为，这种技术生产的义眼外观更自然，适配度更好。

全球约有800万人佩戴义眼，义眼的真实复原度对于心理认同和外在相貌都很重要。不过，目前生产定制义眼的工艺很耗时，而且需要技艺高超的工人为每位患者手工制作。一般来说，整个过程需要耗费8个多小时，即使这样，生产的义眼质量也参差不齐。

德国弗劳恩霍夫计算机图形研究所开发并测试了一种为有需求患者生产义眼的数字化技术。他们利用光学相干层析成像（OCT）扫描了10名患者的眼眶和健康的眼睛，使义眼能自动调整适应眼眶的形状。研究人员利用多材料3D打印机打印出有纹理的3D彩色模型。单个义眼的打印时间约为90分钟，同步打印100个义眼需要约10小时。

3D打印义眼能很好地复制对侧眼的颜色和解剖结构，尤其是颜色、大小、虹膜结构、巩膜外观（巩膜为眼球的白色外层）。研究人员表示，虽然这些义眼还需要进行最终调整，但这种方法对人工的需求只有传统工艺的1/5，而且最终的义眼更加逼真。

进一步开发这种数字工艺，或能让之前不适用义眼的患者（如儿童）也能用它们。预计目前约80%需要义眼的患者可以利用这一技术。英国摩菲眼科医院NHS信托基金会正在进行临床试验测试这些义眼，与传统方式生产的义眼相比，试验将持续关注这些3D打印义眼的长期表现和影响。

【总编辑圈点】

从随研究附上的图片可以看到，如果没有提示，几乎看不出患者哪只眼睛是义眼。一样颜色的眼眸，一样的清澈、有神。安装义眼，实际上是一种对面部缺陷的补救措施，不幸失去眼球或眼球萎缩的患者，可以靠义眼更好地融入社会生活。如果义眼能更加逼真，制作时间更短，质量更有保证，对需要义眼的群体来说，无疑是个喜讯。这是一种有温度的技术，关注那些需要帮助的少数群体，让弱者有力，继续前行。