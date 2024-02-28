血检可预测糖尿病患者心血管疾病

科技日报巴黎2月27日电 （记者李宏策）法国科研团队在巴黎内克尔儿童医院开展联合研究，发现了一种血液标记物，可有效预测Ⅱ型糖尿病患者患动脉粥样硬化的风险。该研究结果已发表在近期的《循环研究》杂志上。

法国科学家对循环于血液中的一种白细胞群体——单核细胞进行了深入分析。法国糖尿病联合会发言人、心脏病学家让-弗朗索瓦·泰博表示：“单核细胞会分化成巨噬细胞，这些免疫细胞会释放促炎分子，从而在血糖持续过高时维持血管壁的炎症状态。”这些炎症过程大大促进了动脉粥样硬化的形成。研究人员由此推断，单核细胞的数量或能用于预测心血管疾病风险。

研究团队首先评估了672名Ⅱ型糖尿病患者的单核细胞数量。通过统计分析，发现循环单核细胞的数量与粥样硬化斑块存在正相关。随后，他们在对另外一组279名患者进行相同分析后得到了相同的结果。但这一次，他们更进一步，试图准确识别与心血管疾病风险相关的单核细胞亚群。

此后，研究人员进行了第三轮分析。通过比较757位患者单核细胞水平的演变与随访期间发生的心肌梗死或中风的次数，他们最终证实，可将单核细胞用作预测与动脉粥样硬化相关的心血管疾病风险的标志物。据估计，患有Ⅱ型糖尿病，且经典单核细胞数量较高的患者发生心肌梗死或中风的可能性是普通人的5—7倍。这一发现有可能极大改善糖尿病患者心血管疾病的预防管理。