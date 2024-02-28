胰高血糖素或为肾脏健康关键

科技日报北京2月27日电 （记者张佳欣）据发表在最新一期《细胞代谢》杂志上的论文，美国得克萨斯大学西南医学中心研究人员发现，胰高血糖素可能对肾脏健康和整个生物体的正常系统代谢健康起着重要保护作用。当从小鼠肾脏中移除这种激素的受体时，这些动物出现了类似慢性肾脏病（CKD）的症状。

研究人员解释说，最近的研究表明，肾脏带有胰高血糖素受体，但除了刺激少量葡萄糖的产生外，它们的作用尚不清楚。

为了更好地了解这些基于肾脏的胰高血糖素受体的功能，研究人员使用基因技术移除了小鼠肾脏的这些受体，并将它们与正常小鼠以及肝脏中移除了胰高血糖素受体的小鼠进行了比较。

与其他两组不同的是，移除肾脏中胰高血糖素受体的小鼠表现出一系列与肾脏有关的病理变化，包括炎症、疤痕形成和脂肪沉积过多，类似于脂肪肝。同时也包括高血压和与肾脏相关的损害、能量生成基因活性的改变，以及高度氧化应激的迹象。

没有肾脏胰高血糖素受体的小鼠也会出现一系列由肾功能障碍引起的缺陷，这些功能障碍会影响到它们的整个身体，例如氮调节失调、维持水和电解质平衡的问题以及心脏问题。

研究人员指出，在治疗肥胖症和糖尿病的后期临床试验中，所用新药正在加入胰高血糖素，这是一种有助于减肥的策略，也可能出人意料地使CKD患者受益。