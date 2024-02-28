厦门推“院内直办”便利台胞看病费用报销

2月26日，厦门市医保部门联合鹭江公证处在厦门长庚医院医保台胞服务站正式上线台胞住院5日以上（含5日）健保核退公证服务“院内直办”。这意味着台胞在厦门看病办理台湾地区健保核退（即报销医疗费用）更方便了，不出医院即可一站式办理住院5日以上（含5日）健保核退公证手续。

厦门市医保局称，此举为大陆首创，自试运行以来，已为7名台胞成功办理院内线上直办公证业务。“健保核退涉及公证的手续，原来需要我自己跑到公证处办理，现在出院时直接在医院就能办，对我们台胞来说太方便了。”在长庚医院住院的台胞刘先生作为首位体验者不禁感慨。

据了解，为解决参加台湾地区健保的台胞在厦就医医疗费用回台报销“路途远、手续杂、期限久”等困难，厦门市医保部门之前已在该市8家医保台胞服务站为台胞提供就近办理门诊、急诊及住院5日内就医的健保核退结算服务。但台胞住院5日以上（含5日）医疗费用的健保核退结算事宜仍需要台胞本人在出院后先在大陆公证处办理公证手续，拿到公证书后再赴台办理后续事宜，成为在大陆就医台胞的一大“烦心事”。

为此，厦门市医保部门联合鹭江公证处、厦门长庚医院在全国首创推行“医保+公证”服务，推动台胞健保核退公证环节试点前移至医保台胞服务站，实现“院内直办”“线上公证”，切切实实让台胞享受到就医便利。台胞在医保台胞服务站完成公证办理后，可自主选择邮寄或自取公证书正本，待收到公证书正本并确认台湾海基会已获取公证书副本后，就可赴台办理后续核退事宜。

（据中新社厦门电 记者杨伏山）