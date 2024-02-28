物流业转型发展跑出加速度

浙江宁波保税区，跨境电商保税仓库堆满了来自全球各地的热销商品：法国葡萄酒、智利车厘子、日韩化妆品……近期，每天有超过20万件跨境电商包裹从这里发出。

宁波富立物流有限公司关务经理史铭说：“我们在新建的智能化仓库里使用搬运机器人，取代了传统高位叉车和人工拣货，确保在消费者下单后24小时内打包寄出。”

物流一头连着生产，一头连着消费。在产业升级、数字转型的助推下，物流业转型发展不断跑出加速度。“次日达”“当日达”走进千家万户。

2023年，我国物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。根据中国物流与采购联合会公布的数据，2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点。

服务升级态势明显，产业融合进程加速。数据显示，重点物流企业供应链合同订单数量同比增长24%，一体化物流业务收入增长近30%，生鲜、服装等专业细分领域的一体化供应链服务，具有良好增长潜力。物流企业正积极推进服务向综合供应链转型，加速产业融合进程，加码新兴领域布局，拓展业务空间。调研显示，中外运等头部物流企业正在加速产业融合，稳固合作关系，延伸服务范围，增加服务黏性，助力客户实现成本优化，上游工商企业物流费用率水平稳步下降。

与此同时，物流企业数字化转型加快，助力供应链体系逐步提效。数据显示，近年京东物流、顺丰速递等头部企业在数字化相关领域投入增长超过50%。智慧物流持续推进，智能称重、自动化分拣、无人配送等技术不断普及。此外，相关企业探索应用大数据模型、智能算法分析等数字化手段，基于企业内部管理、面向客户服务，实现全流程物流监控调度，助力效率提升、服务优化。

在政策引导、行业共识等因素的共同影响下，行业协同发展水平提升，企业管理向规范化迈进。快递物流领域密集出台国家标准，聚焦服务质量、绿色包装等方面；民航货运领域制定信息化标准与技术规范，加快建立信息系统对接标准体系。在此基础上，各领域物流企业积极推进标准化进程，推动行业规范化发展，促进行业服务质量升级，实现企业经营降本提效，全年重点企业每百元营业收入中的成本总体稳中趋缓，比上年下降0.3元。

中国物流与采购联合会的专家表示，当前，我国超大规模市场优势依然明显，物流市场潜力较大。随着政策逐步落地见效，微观主体投资意愿将不断增强，未来物流运行有望延续企稳向好态势。物流企业要坚持创新发展理念，深刻融入实体经济供应链服务环节，以高效能物流服务助力经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年02月28日 19 版）