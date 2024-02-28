消费新动能 经济新活力

假日消费是观察经济的一个窗口。今年春节期间，全社会跨区域人员流动量累计22.93亿人次；国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%；商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长约17%……透过数据，我们能真切地感受到消费市场的红火态势，也能看到绿色健康、个性多样的消费新风尚。强劲的假日消费，折射出消费市场的新动能，彰显中国经济的韧性和活力。

消费新动能来自商业新模式的创新和新供给的增加。微信联合同程旅行发布的报告指出，今年春节假期，人们出行消费的热情高涨，由此带动运动装备购买量同比增长63%，快餐线下消费量同比增长59%。同时，新的消费方式，带来咖啡馆消费量同比增长超40%。出游人群不仅涌入国内传统旅游热门城市，也探访新兴景点，出境深度体验。近些年，人们越来越崇尚绿色健康、科技智能、个性多样的消费新风尚，春节消费集中体现了这一变化。春节假期虽过，但消费趋势还将延续，消费需求也将持续释放。

消费新动能来自消费场景创新和消费环境改善。从春节旅游消费，可以看到人们更加注重文化内涵和消费体验。今年春节，各地民俗文化活动精彩纷呈，北京开启春节游园活动，恢复传统庙会；河南举办多元化的夜游活动，重现唐代春节盛况；江苏南京举办秦淮河灯会，展示传统扎灯工艺……民俗活动让游客体会到各地文化渊源和特色魅力，也共同感受传统文化自信。消费者乐于品尝当地饮食，参与特色文化活动，也更加注重消费体验，关注当地生活环境、服务水平和民风民俗。延续消费热度，还需要在文化和服务的“软环境”上多下功夫，更长久地留住客人的脚步。

开放让消费市场更具潜力。今年春节期间，出境游和入境游同样火爆。支付宝数据显示，春节期间境外游客在中国消费金额同比增长500%，做境外游客生意的商家数量则同比增长560%。与此同时，中国游客也热衷于出境游，支付宝用户境外消费金额同比增长140%。一方面，当前国际消费中心城市正在培育建设，新场景新环境加快打造，会聚集更多消费资源，为消费市场带来澎湃动能；另一方面，国内居民消费潜力进一步激发释放，也会引领新一轮消费潮流，激荡消费市场更大活力。

春节消费既能反映当前消费市场的活力和特征，也能预示消费的潜能和空间。创新消费场景、改善消费环境、优化消费供给，激发有潜能的消费，推动消费持续扩大，进一步推动经济回升向好。

《 人民日报 》（ 2024年02月28日 19 版）