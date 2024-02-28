数字化带来消费新体验

消费是经济增长的主引擎，为激发有潜能的消费，各地推动实体商业加快数字化智能化转型升级，通过线上线下联动、融合文旅等业态，打造更多沉浸式、体验式、互动式新场景、新业态、新模式，为消费者带来更优质的体验，也为市场注入新活力。

以更优商品、更好服务满足消费需求

“手机点一点就能试妆试戴，真的很智能。”打开银泰百货旗下的喵街APP，在标有“AR试妆”“AR试戴”标签的商品页面，点击页面上的对应图标即可体验在线试妆、在线试戴服务。新服务让消费者在线“试用”粉底、眼影、口红等美妆产品和耳饰、表款等饰品，方便消费者选购心仪的商品。

当前，消费不断升级对商场提出了更高要求。不少商场主动拥抱互联网、大数据等数字技术，加快建设智慧商场，打造新场景、新业态，为消费者带来新体验。

智慧商店是指运用现代信息技术，对门店商品展示、促销、结算、管理、服务等场景及采购、物流、供应链等中后台支撑，实现全渠道、全场景的系统感知、数据分析、智能决策、即时处理等功能，推动线上线下融合、流通渠道重构优化，以更优商品、更高效率和更好体验满足顾客便利消费、品质消费、服务消费需求的商店。

走进湖北武汉的京东MALL购物中心，多屏互动系统、自助收银、智慧家电体验等智慧元素随处可见。这家面积超过4万平方米的购物中心，通过对人、货、场的数字化，利用电子价签、小程序、虚拟货架等技术实现线上线下的更好互动，为消费者带来购物、休闲等全场景沉浸式购物体验。

“趁着春节假期，给新房选购全套家电。”大年初六，在苏宁易购重庆观音桥旗舰店，消费者李女士一家前来采购。在她的购物清单上，不仅有洗衣机、冰箱、空调等传统家电，还有洗地机、洗碗机、智能门锁等新产品。苏宁易购数据显示，春节假期全国门店销售额实现较快增长，2月10日至16日，大容量智能冰箱销售量同比增长超50%，80英寸以上大屏电视销售量同比增长超120%。

据商务部商务大数据监测，春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长8.5%，绿色有机食品、金银珠宝销售额同比增长20%左右；重点监测大型连锁超市即时零售销售额同比增长近10%，重点监测餐饮企业销售额同比增长约17%。

不少实体商业加快转型，主动融合文旅等业态

“逛商场买到了中意的文创产品，很满意。”在银泰百货陕西西安曲江店，江苏游客李先生说。今年春节，他带着全家人一起来西安旅游，游览了大唐不夜城等景点，感受传统文化的魅力。临近返程，李先生得知陕西历史博物馆和秦始皇帝陵博物院在银泰百货曲江店开设了文创产品专卖区，专程前来选购。

主动拥抱文旅等业态，是不少实体商业转型的新尝试。银泰百货陕西西安曲江店与西安美术学院合作打造艺术空间，助力更多优秀文创产品落地，也给消费者带来更加丰富的体验。春节期间，银泰百货陕西西安曲江店接待客流量达80万人次。

“糖葫芦，草莓糖葫芦，西红柿糖葫芦……”近日，山东胶州市第十四届糖球会开幕，阜安街道阜安里步行街上热闹非凡。本次糖球会设置了120余个展位，涵盖了老北京糖葫芦、武汉热干面等30余种特色小吃，糖人、花饽饽等10余种非遗民俗和20余种游玩设施和民俗文化表演。春节假期，胶州市组织开展37项740余场商文旅活动，累计接待市民游客超过102万人次，日均游客量较去年同期增长4.5倍。山东济南长清区策划举办新春美食节及非遗集市等活动，带动文旅市场持续升温的同时，也为餐饮、住宿、商场等线下商业带来更多客流。

在浙江湖州石淙镇，体育旅游给线下消费业态带来新机会。2023年，该镇举办垂钓大赛、中国铁人系列赛等10余场体育赛事，吸引了众多游客前来。当地不断丰富户外露营、观光采摘、小龙虾垂钓等业态，打响清水小龙虾、红美人柑橘、石淙羊肉等美食品牌，完善茶吧、咖啡厅、火车餐厅等商业配套。2023年，该镇累计吸引游客超60万人次，创收超6000万元。

逛商场、步行街等线下业态，成为休闲旅游的环节之一。春节假期，腾讯位置大数据对全国数十个商圈和商业街的热度观测显示，重庆解放碑步行街、西安大唐不夜城、广州北京路步行街等热门商业街的热度明显上升。文化和旅游部数据显示，国家级夜间文化和旅游消费集聚区人气旺、消费热、暖意浓，春节期间已纳入监测范围的集聚区累计夜间客流量9851.21万人次，同比增长58.31%。

“实体商业加快业态融合，符合当前消费升级趋势。”中国贸促会研究院市场研究部副主任张继行认为，当前我国居民休闲旅游需求旺盛、潜力持续释放。一些实体商业通过打造新场景、新体验，不仅更好满足了本地消费者需求，也成为游客心中的热门打卡地。

向创新要动力，为消费者提供更多新供给

“实体店数字化转型要向创新要动力。”张继行认为，我国实体商业加快业态创新步伐，涌现出不少智慧商业的新模式。下一步，应紧跟消费升级步伐，加快互联网、大数据等新技术应用，为消费者提供更多新供给。

“现在逛商场别有一番趣味。” 在银泰百货浙江杭州萧山店，消费者王佳说，在这里可以参与新春打卡互动，还能带孩子参观6米高拟真恐龙展、体验200平方米海洋球池。大年初二至初五，银泰百货杭州门店的客流环比与同比均明显增长，其中，杭州之江店、杭州西湖店客流量环比增长200%。

各地积极创新促销形式。在浙江绍兴市柯桥古镇，系列促消费活动带动当地实体商业客流量明显上涨。走在绍兴上虞区大街小巷，商场、市集人头攒动，培育消费新业态成为商家共同发力点。2月初，2024浙江全省新春文化和旅游消费季启动。消费季期间，浙江推出文旅消费券发放、景区门票减免住宿餐饮优惠等惠民举措152项，联动企业商家发放各类消费券5800万元，持续提升消费热度。

“最近销售情况很不错。”四川成都双流区彭镇一家家庭农场负责人周伶波说。成都双流区联合重庆渝北区开展“好事成双·渝你同享”——乐享双城美食节，丰富消费体验。四川聚焦汽车、家居、零售、餐饮、文旅五大领域，举办新春年货购物节，围绕“蜀里安逸”消费新场景，打造多个沉浸式消费体验场景，累计开展200余场重点促销活动。成都川西春台会、德阳马井元宵会、广元秦巴山区年货节等“蜀里大集”特色节会活动先后登场，持续助力扩大消费。

走进云南昆明市官渡区滇池国际会展中心新春购物博览会，各种商品让人目不暇接。2万余种商品涵盖了“吃、穿、用、住、行”等各个方面，不仅有云南本土的五色花米饭、昆阳老鸭等特色美食，还有来自世界各地的特产。在昆明金马正昌果品市场，各类水果品种齐全，该市场平时水果日交易量500吨至1000吨，春节前每天交易量达到2000吨左右，比去年同期增长了25%左右。

商务部相关负责人表示，将引导各地充分运用现代信息技术，持续优化智慧设施、智慧服务、智慧场景和智慧管理，推动行业创新转型。发挥智慧商圈、智慧商店的平台作用，发展新业态、新模式、新场景，满足居民品质化、多样化消费需求。

（本报记者宋豪新、李茂颖参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年02月28日 19 版）