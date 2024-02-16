（新春见闻）“网红”小吃螺蛳粉谋“长红” 撬动亿元出口货值

春节期间，广西柳州市一家新开业的螺蛳粉火锅店引来食客“打卡”。这家店，是一家头部预包装螺蛳粉企业将目光从线上转向线下的创新尝试。疫情防控平稳转段后，“网红小吃”螺蛳粉正不断转型，谋求从“网红”到“长红”。

螺蛳粉原是柳州市当地的路边摊小吃，乘着中国互联网购物迅猛发展的春风，成为电商平台上的“网红”商品。

螺蛳粉产业发展如今迎来新挑战。柳州市螺蛳粉协会会长程方晓指出，当前柳州螺蛳粉产业处在寻找新赛道时期。后疫情时代，工业化预包装螺蛳粉由于受消费场景、消费方式、消费动能变化，产业发展放缓。

“2023年，我们企业的预包装螺蛳粉销量与上年相比出现下滑。”广西螺霸王食品有限公司董事长姚汉霖说，“如今，更多游客选择到线下体验、消费。”为此，该企业瞄准螺蛳粉火锅实体店作为新发力点。

春节期间，来自中国各地的旅客操着不同方言，在柳州大街小巷里的螺蛳粉店铺前排起长龙“打卡”。在线上“出圈”的螺蛳粉产业，正将这份人气蔓延至线下。程方晓认为，预包装螺蛳粉和螺蛳粉实体店两个赛道并驾齐驱、线上线下共同发展，是螺蛳粉产业发展的趋势。

为让这一“网红”小吃“长红”，柳州市螺蛳粉协会计划今年积极推广螺蛳粉火锅店、螺蛳鸭脚煲店等新的实体店模式，开展“螺连万物”新产品研发比赛和推广活动，推动产业升级和转型。

柳州市商务局副局长贾建功指出，在日益激烈的市场竞争中，既要保证柳州螺蛳粉品质和风味，更要不断研究加强产品和经营服务创新，开发出符合更多民众需求的产品，扩大市场。

一个起源于路边摊的小吃，在线上“出圈”成为百亿元(人民币，下同)产业后，带动线下文旅经济发展，并撬动近亿元出口货值。螺蛳粉的发展折射出中国消费市场巨大的潜力和活力。（作者 林馨）