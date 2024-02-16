春节前四天广西消费市场火热 龙元素国货成“新宠”

中新网南宁2月15日电 2月15日，广西壮族自治区商务厅通报，春节假期前四天，广西开展形式多样促消费活动，营造团圆喜庆的节日氛围，消费市场保持火热势头，各大商圈客流较节前大幅攀升，龙元素的国货、国潮新品成为今年春节的“新宠”。

广西商务厅15日提供的数据显示，2月10日—2月13日，广西167万商户累计交易笔数同比增长9.0%，实现销售总额同比增长13.3%；155家零售餐饮重点企业实现销售额同比增长4.5%，较2019年同比增长5.0%。

为激发春节消费市场活力，假日期间，广西各地开展“祥龙献瑞·惠享幸福”——2024广西欢乐迎新嘉年华，发放超百万份热点领域消费券。桂林市举办2024“千万聚惠·龙重登场”政银企合作惠民促销年货节，重点监测商贸企业假期累计共实现商品销售额3043万元，较去年同期上涨5.46%。玉林市以“鬱城花事·龙舞侨乡”为主题，推出传统文化巡演等系列促消费活动。

同时，广西各地餐饮企业推出多种类型的年夜饭、家庭宴，举办“除夕宴年夜饭”“乐享欢聚食光”“年菜进社区”等活动，满足广大居民和游客用餐需求，让桂菜美食在舌尖“出圈”。其中，桂林市推出的多款实惠的春节年夜饭及特色年货礼盒深受消费者欢迎；防城港市推出团圆年饭、财神爷派礼、醒狮迎春等形式多样促销活动。

春节前四天，广西各大商圈客流较节前大幅攀升，商文旅融合促消费活动成为消费热点。在南宁市，当地各类景区开展特色活动，吸引大量民众携家带口出行游玩，青秀山、方特东盟神画、孔庙等人头攒动。防城港市商圈、步行街、夜市客流也大幅攀升。

在线上消费方面，伴随“2024龙年直播专场”促消费活动持续开展，广西沃柑、水牛乳、茉莉花茶、蛋黄酥等本地特色消费品通过电商销往全国，2月9日—2月12日，广西实现网络零售额同比增长42.8%。

为推动重点商品消费回暖，广西各地通过政银企联动，举办各类汽车消费嘉年华、汽车展销等购车优惠活动，掀购车热潮。南宁市发放1000万元的购车优惠券和500万元绿色家电消费补贴，为汽车和家电消费市场注入新动能。春节前四天，广西重点监测的汽车销售企业销售额同比增长16.8%，与2019年同期相比增长37.8%。

此外，广西各地全力做好市场保供工作，确保肉禽米蛋油果蔬等生活必需品供应充足、价格平稳。（林浩）