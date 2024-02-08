2022年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况发布

人民网北京2月8日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，按照《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》要求，国家卫生健康委联合相关部门，根据三级公立医院绩效考核国家监测指标数据，对全国三级公立医院开展了监测分析，形成西医类三级公立医院绩效考核国家监测分析报告。

经各省级卫生健康行政部门和中医药主管部门审核确认，全国共2817家三级公立医院参加2022年度绩效考核，其中，西医类医院2112家（综合医院1521家，专科医院591家），中医类医院705家。与2021年相比，新增考核医院128家，因合并、降级、撤销等原因退出考核的医院17家。

2022年，全国三级公立医院出院患者病例组合指数（CMI值）较2021年略有增加；出院患者四级手术占比和微创手术占比均较2021年有所增长，三级公立医院解决疑难复杂疾病能力稳步提升。开展日间手术的三级公立医院占比为79.5%，较2021年提升3.0个百分点；日间手术占择期手术比例为14.2%，较2021年增加1.7个百分点。日间医疗服务范围不断扩展，日间医疗服务供给能力得到有效提升。

2022年，全国三级公立医院门诊和住院患者满意度分别为88.8分、92.8分，较2021年提升1.9分和1.0分。门诊患者满意度在挂号体验、医生沟通、护士沟通、环境与标识、隐私、医务人员回应等6个维度全面提升；住院患者满意度在出入院手续及信息、疼痛管理、药物沟通等维度提升较大。