让每一位老年人老有所养，既是家事，也是国事。近年来，各地各部门从统筹城乡基本养老服务体系建设出发，加强农村养老服务设施建设，推进农村养老服务发展，不断健全农村老人关爱服务体系，努力补齐农村养老服务短板，农村老人的获得感、幸福感和安全感不断提升。

应当看到的是，与农村人口老龄化趋势以及农村老人的养老需求相比，目前我国农村养老服务设施供给水平还需要进一步提升，多元化、多层次的农村养老服务体系还需要加快完善。令人欣喜的是，围绕这个目标，不少地方都在开展解决农村养老难题的实践探索。就如射洪：广覆盖，把农村老人尽可能纳入多层次的养老服务体系；细照顾，对农村老人分类施策、因人施养；建机制，从保障投入、激发活力等方面入手推进农村养老服务转型升级。

让农村老人享有更加幸福的晚年，从制度供给角度看，要不断加大对农村养老事业的扶持力度。资金支持上，要积极探索农村养老多元化投入机制。制度建设上，要规范完善，确保养老服务机构运营和管理可持续。政策激励上，要加大引导社会资本进入农村养老服务业，形成公办和公办民营相结合的农村养老新模式。与此同时，要从本地区实际情况出发，因地制宜，建立适合当地的养老方式。

民生无小事，枝叶总关情。各地各部门要出台实施更多惠民生、暖人心的政策举措，进一步提升农村养老服务水平，让农村老人共享发展成果，有所养、有所医、有所安，同时也能有所乐、有所学、有所为，托起幸福夕阳红。

《 人民日报 》（ 2024年02月02日 18 版）