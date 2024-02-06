低温雨雪冰冻天气如何防范冻伤？专家给出这些建议

我国中东部地区近期出现大范围持续性低温雨雪冰冻天气过程。人体在低温、潮湿和多风的环境下容易发生冻伤。那么，冻伤有哪些症状？发生冻伤该如何处理？又该如何预防冻伤呢？就此人民网记者采访了应急总医院烧伤科副主任医师张海军。

张海军介绍，冻伤是由于外部环境寒冷潮湿引起的人体局部或全身损伤。生活中局部冻伤更为多见，好发于四肢末端、面部和耳廓等部位。若受冻时间较长，局部组织和细胞缺氧严重，则会发生坏死。

“一旦外露部位出现痒痛、刺痛、麻木感和皮肤变色时，就要警惕冻伤的发生。发生冻伤后，要尽快离开寒冷环境，并迅速复温，可以用衣物或温热的手覆盖患处，以维持足够的血供，然后尽快用37至40℃的温水浸泡受冻部位。”张海军说，不要使用电热毯、烤灯、电暖器等给冻伤部位取暖。冻伤部位已经麻木，这样做很容易引起烧伤和烫伤。

张海军提示，冻伤后切忌用冻伤的脚走路，这样可能会增加损伤；不要用冰雪揉搓冻伤部位，这样可能造成冻伤部位血栓。必要时及时就医。

那么，该如何预防冻伤的发生呢？张海军表示，预防冻伤最重要的是注意保暖。在寒冷天气要根据气温穿适当的衣物，衣服、鞋袜要舒适，避免因过紧而影响血液循环，并且衣物要保持干燥，潮湿后要及时更换。特别要注意面部、耳部及手足等部位的保暖。此外，要注意保持日常饮食营养均衡和适当的体育锻炼，保证摄入充足的热量，增强对寒冷的抵抗力。