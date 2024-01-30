国家医保局：2023年跨省异地就医直接结算1.29亿人次

人民网北京1月30日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，2023年1-12月跨省异地就医直接结算运行基本平稳，跨省异地就医直接结算1.29亿人次，减少参保群众垫付1536.74亿元，分别较2022年增长238.67%、89.91%。

住院费用跨省直接结算规模进一步增长。截至2023年12月底，全国住院费用跨省联网定点医疗机构达8.23万家，较2022年底增加1.96万家。2023年1-12月，全国住院费用跨省直接结算1125.48万人次，减少个人垫付1351.26亿元，分别较2022年增长97.87%、77.25%。2023年四季度，全国住院费用跨省直接结算317.93万人次，减少个人垫付366.19亿元，分别较三季度增长1.76%和1.15%。

门诊费用跨省直接结算范围进一步扩大。目前，所有统筹地区都开通了普通门诊费用跨省直接结算服务和高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用的跨省直接结算服务。截至2023年12月底，全国普通门诊费用跨省联网定点医疗机构数量为19.39万家，门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量为5.8万家，跨省联网定点零售药店数量为35.24万家，分别较2022年底增长118.6%、305.59%、55.79%。

2023年1-12月，全国门诊费用跨省直接结算1.18亿人次，减少个人垫付185.48亿元，分别较2022年增长263.36%、295.9%；其中全国门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算331万人次，减少个人垫付33.52亿元，分别较2022年增长12.34倍、12.97倍。2023年四季度，全国门诊费用跨省直接结算4139.68万人次，减少个人垫付65.41亿元，分别较三季度增长24.22%和26.08%。其中，全国门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算139.55万人次，减少个人垫付14.9亿元，分别较三季度增长39.13%和45.08%。

全国统一线上备案服务功能进一步拓展。目前，所有职工医保和居民医保参保人员均可通过国家医保服务平台APP和国家医保局微信公众号实现跨省异地就医线上备案。2023年1-12月，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案804.22万人次，较2022年增长159.48%。同时，国家统一的线上查询功能从跨省联网定点医药机构、医保经办机构咨询服务电话、停机公告大众化信息查询服务，逐步拓展到个人参保地门诊慢特病资格、门诊慢特病跨省联网告知书、个人跨省结算费用等个性化信息查询服务。